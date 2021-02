EEUU | Secretario de Estado de EE.UU. realizará «visitas virtuales» a México y Canadá

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizará mañana, viernes, sendas «visitas virtuales» a México y Canadá para hablar de migración, de la pandemia de la covid-19, de la recuperación económica y de política energética.

La subsecretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Julie Chung, explicó en una llamada con periodistas que se eligió el formato de «visita virtual» y no física por cuestiones de seguridad debido a la pandemia del coronavirus.

«El viaje virtual (…) prioriza la salud y la seguridad de todos al tiempo que demuestra la importancia de nuestra relación con nuestros vecinos y algunos de nuestros socios más cercanos», dijo por su parte el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

En la «visita» a México, Blinken mantendrá reuniones bilaterales con el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

«Hablará con sus contrapartes mexicanas sobre nuestra relación comercial bilateral, desafíos de seguridad compartida, migración regional, cambio climático y otros temas de interés mutuo», dijo Price en un comunicado.

«Estados Unidos y México disfrutan de una sólida asociación y este viaje refuerza la importancia de esa relación bajo la Administración (del presidente de EE.UU., Joe) Biden», agregó.

El «viaje» de Blinken incluye una «visita» al puerto fronterizo de Paso del Norte, que une El Paso (Texas), y Ciudad Juárez (México), donde el responsable estadounidense y Ebrard «discutirán la cooperación entre México y Estados Unidos para gestionar los flujos migratorios y los viajes a través de la frontera México-Estados Unidos», dijo Price.

Posteriormente, el secretario de Estado «viajará virtualmente a Canadá», donde dará seguimiento a los resultados de la reunión bilateral que mantuvo el pasado martes el presidente Joe Biden con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

It is a great privilege to make my first visits, virtually, to Canada and Mexico tomorrow. These visits underscore the importance of our relationships. Together we can make great progress to defeat the pandemic, increase regional security, and grow prosperity for our citizens.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 25, 2021