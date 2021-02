España | Fernando Alonso es baja para la presentación de Alpine

Fernando Alonso, que fue operado el pasado día 12 de febrero de una fractura en la mandíbula superior tras ser atropellado en Suiza, parece que finalmente sí estará en la pretemporada, que tendrá lugar entre el 12 y el 14 de marzo en Baréin. Donde no estará el asturiano es en la presentación de Alpine, programada para el 2 de marzo, tal y como ha anunciado el propio equipo francés.

“Lamentamos confirmar que Fernando no estará presente para los medios en esta ocasión. La situación sanitaria y las normas vigentes no le permiten actividades de márketing y comunicación mientras lleva a cabo la crítica preparación de la temporada”, se puede leer en el comunicado difundido por Alpine. No obstante, pese a no estar presente, el acto contará con declaraciones de Fernando Alonso. Los que sí estarán en él son Laurent Rossi, CEO de Alpine; Davide Brivio, director de competición; Marcin Budkowski, director ejecutivo del equipo, y Esteban Ocon.

Conviene señalar que la ausencia de Fernando Alonso en este acto se debe única y exclusivamente a las restricciones sanitarias, no a su estado de salud. Y es que, según señalaba Flavio Briatore recientemente, el español está bien: “He estado hablando con él hoy y hablaba perfectamente. Sólo estuvo un día sin poder hablar porque tenía una máscara que le llegaba los ojos. Solo fue un día, pero es algo normal. Ya está recuperado completamente”.

Conviene señalar también que ciclistas sometidos a cirugías similares no tienen problemas a la hora de volver a competir. Fernando Alonso, por su parte, podría tenerlos ya que debe apretarse el casco en la mandíbula, que a su vez ha de aguantar mucha fuerza en las frenadas. Es por ello por lo que Alpine prepara un nuevo casco para el asturiano que, lejos de suponer un problema, actúe como férula y contribuya progresivamente a la corrección de la fractura. Dicho casco deberá ser ser aprobado por la FIA.

Brivio y Laurent Rossi, las grandes novedades en la presentación de Alpine

La ausencia de Fernando Alonso otorgará mayor protagonismo a Davide Brivio y Laurent Rossi, dos de los fichajes de Alpine para esta temporada. En el caso de Davide Brivio, aterriza en la Fórmula 1 tras haberse proclamado campeón de MotoGP con Joan Mir. Hasta su fichaje por Alpine, el italiano ejercía de Team Manager del equipo Suzuki, al que ha elevado a lo más alto veinte años después. Anteriormente, Davide Brivio consiguió para Yamaha sus cuatro primeros mundiales, todos ellos con Valentino Rossi. Tal fue su importancia en los éxitos del piloto italiano, que Rossi le fichó en 2010 para gestionar su carrera cuando se marchó a Ducati.

En lo que a Laurent Rossi se refiere, será el sustituto de Cyril Abiteboul y, por tanto, el que trabaje más estrechamente tanto con Fernando Alonso como con Esteban Ocon. Laurent Rossi, de 45 años, entró en el año 200 en el departamento de ingeniería mecánica de Renault, donde comenzó su carrera. Además, desde su salida en 2009 ha trabajado en empresas como Google o en la consultoría The Boston Consulting Group de Nueva York. En 2018 regresó a Renault como director de estrategia y desarrollo de negocio del Grupo.

Para Ocon ve a Fernando Alonso preparado

El piloto de Alpine que sí estará en la presentación es Esteban Ocon. Aunque los expertos consideran que partirá con ventaja respecto a Fernando Alonso después de que el asturiano haya estado dos años fuera de la Fórmula 1, el francés no se fía. “Ya veremos, ya veremos. Fernando será un gran rival y voy a darlo todo, pero al final trabajamos juntos para que el equipo consiga el mayor número de puntos posible”, declaraba recientemente.

“Fernando es perfectamente capaz de empezar preparado del todo. Ha hecho muchos test que le ayudarán a estar más preparado, pero también tiene mucha experiencia, a pesar de que lleva dos años apartado de la categoría”, añadía sobre el español Esteban Ocon.

Y es que, según el piloto de 24 años, gracias a sus participaciones en el Mundial de Resistencia, en el Dakar y en la IndyCar, Fernando Alonso ha mantenido la forma pese a haber estado dos años fuera del Gran Circo: “Él siempre ha seguido pilotando y se ha mantenido en forma. Parece que todavía tenga 20 años, así que estará preparado desde el primer momento”.

Aún así, Marcin Budkowski, que también estará en la presentación de Alpine, señalaba: “Puedo entender que para Carlos Sainz o Ricciardo el reto de la próxima temporada con un nuevo equipo será complicado, debido a que tendrán que aprender un nuevo método de trabajo y tendrán que relacionarse con ingenieros desconocidos, pero en el caso de Fernando será diferente considerando su ausencia prolongada”. “Será complicado para Fernando habituarse al coche en apenas un día y medio de test. Esto vale para la mayor parte de los pilotos, pero de un modo particular para él viendo su ausencia de la Fórmula 1 los dos últimos años”, agregaba el director ejecutivo del equipo.