Miranda | Usuarios piden supervisar a autobuseros por cobro en dólares

Miranda.- Usuarios del transporte público en Altos Mirandinos y en Valles del Tuy, en el estado Miranda, denuncian que los autobuseros que cubren las rutas suburbanas e interurbanas cobran el pasaje en dólares, con una tasa de cambio de 1.200.000 bolívares.

En Los Teques, la capital del estado, los usuarios denunciaron, a través de redes sociales, este miércoles 24 de febrero, el cobro con una tasa inferior a la dispuesta por el Banco Central de Venezuela. «Pedimos a las autoridades locales y regionales tomar correctivos a esta situación irregular que cometen los autobuseros», dijo Jesús García, vecino de Los Teques.

El pasaje en la ruta Los Teques-Caracas es de 500.000 bolívares, mientras que de algunas zonas del Tuy hasta la capital del país oscila entre 800.000 y 1.500.000 bolívares.

De acuerdo con el reporte de los usuarios, en la ciudad de Los Teques la tasa de cambio es de 1.200.000 bolívares y cubre dos pasajes ida y vuelta. «Terminan quitándote 500.000 bolívares por el cambio y luego 200.000 bolívares más, porque no tienen vuelto en efectivo», dijo Carmen Díaz, usuaria.

La denuncia refiere que en Valles del Tuy el costo del pasaje es inferior a la tasa de cambio, pero por falta de efectivo para vuelto cuando los pasajeros pagan en dólares pierden hasta 400.000 bolívares. «Terminas pagando un dólar por el pasaje cuando cuesta menos; es decir, a diario aumentan el costo porque la divisa se eleva«, comentó Yubreski Rondón, vecina de Ocumare del Tuy.

Autoridades fiscalizan en Los Teques

Ante la denuncia, el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Guaicaipuro, Carlos Andrade, fiscalizó las líneas que prestan el servicio en el municipio en la ruta desde Los Teques a Caracas.

«Atendimos personalmente la denuncia con la finalidad de tratar el tema de cobro de pasaje y aceptación de divisas por debajo de la tasa establecida por el BCV», dijo en entrevista a El Pitazo.

Andrade sostuvo comunicación con personal directivo de la línea y destacó que asumieron la responsabilidad de solucionar este cobro ilegal. «Se acordó que no podían recibir la divisa a una tasa de cambio con tanta diferencia a la baja de los fijado por el BCV, y los directivos señalaron que son algunas unidades las que hacen este cobro y trabajarán en controlar a estos asociados a las líneas, bajo fiscalización de la Secretaría«, detalló el funcionario.

Por último, Andrade agregó que quienes tengan denuncias sobre el tema pueden hacerlo a través del número de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 0426-5301982 y anunció que tomarán medidas correctivas y sancionatorias a quienes incumplan el acuerdo y continúen con el cobro en esta tasa de cambio.

Equipo de corresponsales

Pola Del Giudice, Rosanna Battistelli

Equipo de CorresponsalesGran Caracas

