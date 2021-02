¿Si hay tanto coronavirus por qué vienen los del gobierno?

Decenas de pobladores de Los Roques protestaron este viernes para exigirle al jefe de Gobierno, Eladio Jiménez Rattia que se reabra el turismo en el archipiélago. Condenan que solo adeptos al madurismo y turistas extranjeros puedan visitar la zona, mientras quienes viven del turismo «están pasando necesidades».

«Con el cuento de que hay coronavirus, el Gobierno no quiere permitir el ingreso de visitantes a Los Roques, y nosotros vivimos del turismo, estamos pasando necesidades, el turismo es nuestra única salvación», decían quienes enfrentaron este viernes al jefe de Gobierno, Eladio Jiménez Rattia​, según La Verdad Vargas.

Critican que al archipiélago solo entran vuelos con personas que tienen nexos con algunas autoridades, y algunas pocas posadas que hacen traslados de sus turistas. «Si no permiten el ingreso de visitantes, pues más nadie entrará y la mayoría seguiremos pasando hambre».

«Ellos (adeptos al madurismo) llegan, van a a la playa y se van. No vamos a dejar salir el helicóptero hasta que no abran Los Roques. Si hay tanto coronavirus, ¿cómo entran ellos pues? Abran esta mie***, sino no vamos a dejar que salga el helicóptero», exclamaban los manifestantes.

Cuentan que ni la pesca les está generando lo suficiente para vivir, pues hay dificultades para obtener gasolina para sus lanchas.

¿Desde cuándo está cerrado Los Roques?



El INAN anunció el lunes 18 de enero la suspensión de los vuelos nacionales hacia Los Roques y Nueva Esparta. “Durante la semana de cuarentena radical, anunciada por el Ejecutivo nacional el 17 de enero de 2021; quedan suspendidas las rutas desde y hacia Maiquetía- Los Roques, Aeropuerto Caracas- Los Roques, Porlamar – Maiquetía, Porlamar- Valencia y Porlamar- Maracaibo, de acuerdo a lo establecido en el NOTAM C0060/2021, de fecha 18 de enero”, indicó el INAC en un comunicado.

La medida estuvo vigente durante las siguientes semanas de flexibilización y en carnaval tampoco se permitieron los vuelos al archipiélago.

Posaderos, operadores turísticos, viajeros y residentes del Gran Roque, informaron a El Pitazo que la decisión fue tomada por las autoridades por la cantidad de casos de coronavirus que se han registrado en el parque nacional.

“En el Gran Roque, esta mañana (8 de febrero) sostuvimos una reunión en los espacios del Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda. Esperamos la llegada del Jefe de Gobierno, el Almirante Eladio Jiménez Rattia. Nos han dicho que van a hacer una jornada de desinfección en toda la isla. Tenemos una situación con varios casos de covid-19, afortunadamente no son casos graves, pero han salido positivo a las pruebas y no podemos exponer a los visitantes”, explicó José Salazar, integrante del Consejo Comunal del Gran Roque.

Según el reporte de la Administración de Maduro, durante las últimas 24 horas se registraron al menos 5 casos de covid-19 en Los Roques.