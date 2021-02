Capriles rechaza declaraciones de candidato Salaverry sobre venezolanos en Perú

Caracas.- El dirigente político venezolano Henrique Capriles Radonski rechazó por xenófobas las declaraciones del candidato presidencial de Perú, Daniel Salaverry, quien calificó a un conjunto de venezolanos migrantes de «escoria».

«Venezuela recibió a miles de peruanos que vinieron a construir un futuro aquí. Hoy los venezolanos que eligieron hacerlo allá son víctimas de violencia y maltrato. Basta. Rechazamos estos comentarios y pedimos a las autoridades detener los episodios xenofóbicos en todos niveles», expresó Capriles en su cuenta de Twitter.

LEE TAMBIÉN Superhéroe venezolano en Perú descubre rutas para hacer turismo en bicicleta

El dirigente político venezolano señaló que las intenciones de Salaverry son buscar notoriedad por medio de la situación de los migrantes venezolanos y lo calificó como un acto «bochornoso».

«Enfermo está él que busca notoriedad con la difícil situación que viven los venezolanos que salieron de nuestro país consecuencia del régimen psuvista. Este ‘señor’, candidato a la Presidencia de Perú, se expresa de forma bochornosa y despectiva de los migrantes en ese país».

Venezuela recibió a miles de peruanos que vinieron a construir un futuro aquí. Hoy los venezolanos que eligieron hacerlo allá son víctimas de violencia y maltrato. Basta. Rechazamos estos comentarios y pedimos a las autoridades detener los episodios xenofóbicos en todos niveles! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) February 25, 2021

Deportación de venezolanos

Daniel Salaverry expresó durante una entrevista a un medio peruano que, de ganar las elecciones presidenciales de abril, expulsará a cualquier extranjero irregular con ayuda de las Fuerzas Armadas.

También dijo que no permitirá que los migrantes venezolanos irregulares “sigan robando y asesinando a más peruanos”; por lo que solicitó al gobernante Nicolás Maduro «recoger a sus compatriotas» y que, de no hacerlo, los «enviará por miles».

Salaverry aseguró que su intención es subir en un barco a los migrantes para «dejarlos en el primer puerto que encuentren fuera del país» por la seguridad de los peruanos. “Esta gente está enferma, ya no tienen arreglo. Hay que mandarlos de regreso a su país y que se encargue Maduro”, dijo.

LEE TAMBIÉN Atacaron con piedras y botellas embajada de Venezuela en Perú

«Somos un país solidario, entendemos sus problemas, pero no pueden venir malos elementos a delinquir, a asesinar, a robar día a día. Se acabó, el extranjero que quiera trabajar decentemente que regularice su situación migratoria, el que no, mira, lo subimos a los barcos y para afuera, no me interesa”, declaró Salaverry a El Peruano.

El aspirante a la presidencia de Perú destacó que las medidas que planea tomar de ganar las elecciones presidenciales serán dirigidas hacia los extranjeros que mantengan un estatus migratorio irregular. “Conozco muchos venezolanos que trabajan decentemente, el problema es que hay otros que todos los días matan. ¿No hacemos nada para que no nos digan xenófobos?”.

Afirmaciones falsas

El rechazo de las declaraciones de Salaverry también llegaron de organizaciones dentro de Perú. Fue el caso de la ONG Movilidad Humana Perú, al señalar que con sus expresiones solo alienta la xenofobia y criminalización de la migración venezolana.

Mediante un hilo en su cuenta de Twitter, la ONG rechazó por falsas las afirmaciones del candidato presidencial por Somos Perú, partido que lidera el expresidente Martín Vizcarra.

«Falso que migrantes venezolanos aumentan el desempleo y generan gastos excesivos al Estado por los servicios que utilizan. Estudios contradicen estas percepciones y coinciden en que el impacto macroeconómico de la inmigración venezolana es netamente positivo», escribió Movilidad Humana Perú.

.@jne Exhortamos a partidos políticos #Elecciones2021 moderar sus discursos políticos y mediáticos con el fin de evitar la estigmatización de la población venezolana. Urge en este contexto de pandemia propuestas para políticas integrales en migración y refugio (2/4) #XenofobiaNo — Movilidad Humana Perú (@PeruHumana) February 24, 2021

La ONG considera que Salaverry es un «irresponsable» que con su discurso busca aumentar los miedos xenófobos para fines políticos. «Falso que migrantes venezolanos contribuyan en incrementar inseguridad ciudadana. Es vital contextualizar crímenes cometidos por un pequeño número de venezolanos y presentarlos en sus reales proporciones», añadió.

Daniela CarrascoMigración

Daniela CarrascoMigración