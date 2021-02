EEUU | Senador Rubio repudia el arresto del opositor José Daniel Ferrer en Cuba

El senador cubanoestadounidense Marco Rubio condenó este viernes el arresto en Cuba del disidente cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), y lo calificó de «arbitrario».

Los ataques contra Ferrer «por parte del régimen» del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el expresidente cubano Raúl Castro no cesan», se lamento el senador.

Subrayó que ello «demuestra una vez más su naturaleza siniestra, violenta y cobarde al detener arbitrariamente al líder opositor».

El senador, uno de los dos por el estado de Florida, subrayó en su cuenta de Twitter que «el pueblo de Cuba añora y se merece #PatriayVida, no más».

The Cuban regime freaked out over an anti-regime song #PatriaYVida (fatherland & life) which is a play on the communist slogan (fatherland or death) after it reached 1 million views in 72 hours

Let’s get it to 100 million views!

Watch & sharehttps://t.co/Xu1MdwRid9

— Marco Rubio (@marcorubio) February 23, 2021