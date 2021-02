Perú | Óscar Ugarte a favor de petición de Ana Estrada

“Hago la salvedad que los procuradores es a quienes les corresponde intervenir”. También agregó Ugarte.

Según una última sentencia judicial, se espera que el Minsa y el Seguro Social de Salud (Essalud) acepte la decisión tomata por Ana Estrada de darle fin a su vida por medio de la Eutanasia. La sentencia fue dada por el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, Óscar Ugarte, ministro de Salud, ha hecho pública su postura a favor de Estrada.

“Como opinión personal, no quiero reconocer ni al Ministerio de Salud ni algo por el estilo, estoy de acuerdo con la disposición dada (sentencia) y en función de eso también es mi posición personal es que el ministerio no debiera apelar a esa decisión”, mencionó Ugarte a un medio de comunicación. También aclaró que los procuradores del Minsa y Essalud son los que intervienen en el caso de manera independiente. “Hago la salvedad que los procuradores es a quienes les corresponde intervenir. Tienen autonomía, eso quizá no se entienda, pero el procurador no depende del ministerio”, dijo.

“Es parte de las funciones del procurador. Sin embargo, vamos a conversar al respecto, exponer las razones y además los procuradores dependen del Ministerio de Justicia. Es un órgano coordinado por el Minjus y el Ministerio de Justicia también debe impartir orientaciones, pero en el último extremo, el procurador es autónomo y es un tema que tendrá que dilucidarse en esa línea”, añadió el ministro.