Residentes de Los Roques protestan para exigir reinicio de operaciones aéreas

La Guaira.– Residentes del Gran Roque, el islote más grande e importante del archipiélago de Los Roques, protestaron este viernes, 26 de febrero, por lo cual cerraron por cuatro horas, aproximadamente, la pista del aeródromo del Gran Roque.

El reclamo tiene como objetivo exigir el reinicio de operaciones aéreas entre el archipiélago de Los Roques y otros destinos, pues sin las operaciones de turismo -indicaron los lugareños- se está condenando a la población al empobrecimiento.

«Las operaciones aéreas están cerradas para nosotros y los turistas que vienen a posadas regulares. Pero aquí siguen llegando turistas, los turistas VIP que son amigos de la gente del Gobierno insular«, aseguró Lorena Mata, una de las residentes del Gran Roque que conversó vía telefónica con El Pitazo.

La informante agregó: «Estamos cansados de eso porque la mayoría de los roqueños dependemos de que vengan temporadistas. Trabajamos en las posadas, y si se mantienen cerrados los vuelos, vamos a seguir pasando necesidades».

De acuerdo con Mata y otros manifestantes, este viernes aterrizó en el Gran Roque un helicóptero con cuatro temporadistas, lo que caldeó los ánimos.

El jefe del Gobierno insular Francisco de Miranda, Eladio Jiménez Rattia, intentó dialogar con los manifestantes, quienes aseguraban que no se retirarían del aeropuerto hasta que se les diera una respuesta para el reinicio de operaciones aéreas. Jiménez Ratia debió abandonar la pista mientras era abucheado por los roqueños que protestaban.

«Si hay tanto coronavirus, como ellos dicen, por qué sí pueden venir unos turistas y otros no. Si hubiese tanto coronavirus, ellos también estarían expuestos. La norma debe ser para todos; por lo tanto, no se debería permitir la llegada de personas privilegiadas, amigos o funcionarios del Gobierno, que no dejan ganancias para todas las posadas», refirió uno de los lancheros que participó en la protesta, pero no quiso ser identificado.

Al momento de redactar esta información, los roqueños manifestantes habían permitido la salida de una avioneta privada. Sin embargo, indicaron que se mantendrán alertas para lograr el reinicio de las operaciones aéreas en Los Roques.

#LosRoques | Pobladores del Gran Roque desarrollan protesta exigiendo se reinicien operaciones aéreas. Aseguran que vuelos privados han llegado al archipiélago con «temporadistas VIP», mientras paralización perjudica a lancheros y posaderos #26feb – vía @nadeska16 vídeo: cortesía pic.twitter.com/sIlnWqu0ay — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 26, 2021

Nadeska NoriegaGran Caracas

