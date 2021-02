Sin agua y en medio de apagones viven habitantes de Clarines

Clarines.- Desesperados dicen estar habitantes de la población de Clarines, ubicada en la zona oeste del estado Anzoátegui, donde residentes de tres comunidades aseguran que sobreviven a los continuos cortes eléctricos y a la falta de agua potable.

Así lo dio a conocer al equipo de El Pitazo en la entidad, Mayela Torres, quien es una de las fundadoras del sector Barrio Obrero de Clarines y cuenta que por segunda vez en lo que va de año pasan más de dos semanas continuas sin el suministro de agua.

“Parecemos camellos, tratamos de soportar el intenso calor, pero cuando se va la luz el vaporón nos arropa y tenemos que salir de nuestras casas para poder respirar. Ni la brisa está pegando ya para esta zona”, aseguró Torres.

LEE TAMBIÉN Claves | Estas pistas desmontaron coartada de la cómplice del asesinato en Nuevo Circo

El ama de casa cuenta que su cuñada Alicia Morón vive en el sector El Paraíso de Clarines y padece de hipertensión, condición que se ha agravado desde hace una semana, cuando se quemó el aire acondicionado de su cuarto debido a uno de los cortes eléctricos.

Rubén Suárez es residente del sector Altos de Clarines y también es uno de los afectados por la falta de agua potable en la población, pues hace 21 días no ven salir el líquido por la tubería de sus hogares.

“Ni un camión cisterna nos mandan, entonces vivimos en tierra de nadie, donde no existe autoridad capaz de resolver algo, donde no existe ni oficina de Hidrocaribe y no sabemos si Corpoelec sabe que existimos”, aseveró Suárez.

Son más de 550 familias las que han resultado afectadas con los continuos apagones y falta de agua que se han acentuado en la población de Clarines en las últimas dos semanas, por lo que exigen una pronta respuesta o solución a los organismos encargados.

Giovanna PellicaniOriente

Giovanna PellicaniOriente