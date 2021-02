Story: Levantaremos las sanciones si se restaura la democracia #26Feb

James Story, embajador estadounidense para Venezuela, aseguró que si el régimen de Nicolás Maduro restaura la democracia en Venezuela Estados Unidos podría levantar las sanciones.

El funcionario diplomático señaló, en una entrevista para el portal web Monitoreamos, que “la administración de Nicolás Maduro complica cada vez más las conversaciones para hallar una salida a la crisis“, pero precisó que “más temprano que tarde deberán abrir un espacio de diálogo con los venezolanos“.

“Lo que queremos es apoyar un proceso venezolano con el acompañamiento de la comunidad internacional, por supuesto. Y siempre hemos dicho, y creo que no le llega el mensaje al régimen, que nosotros estamos dispuestos a levantar sanciones siempre y cuando haya la restauración de la democracia, una ruta para llegar a la democracia. Elecciones libres, justas y verificables para presidente, para la AN, regionales también y todo. Pero si ellos piensan que nosotros levantaríamos sanciones solamente con conversaciones sobre el CNE o las regionales, no están escuchando. Estamos hablando de un proceso integral”, destacó.

Story señaló que el “régimen lo que quiere, es dividir a la oposición política en el país, a la sociedad civil y el sector privado, hablando sobre acuerdos chiquiticos y parciales“.

“Hablar de regionales de una forma para hacer un problema entre los partidos políticos. Ya hemos visto la película“, sostuvo.