Zuliano Diego Mory graba video musical en Ecuador

Santa Bárbara de Zulia.- A sus recién cumplidos 20 años de edad, Daniel Andrés Morillo Borrego, nacido en el occidental estado Zulia, consiguió materializar su sueño de grabar un sencillo musical con videoclip incluido en Ecuador, el país que lo acogió desde 2019 cuando por segunda vez emigró en busca de mejores condiciones económicas ante la crisis de su natal Venezuela.

Diego Mory es su nombre artístico y «No Seas Tonta» se titula la primera canción grabada en un estudio, cuyo video logró rodar en suelo ecuatoriano, al tiempo que lanzó su reproducción en la plataforma YouTube. Con este audiovisual, afirmó, da inicio a su carrera en el medio artístico desde esa nación, según expresó vía WhatsApp a El Pitazo, este miércoles 24 de febrero.

«Cuando la situación en mi país se puso muy difícil no tenía esperanzas, porque no tenía dinero para grabar una canción o rodar un video; eso era demasiado costoso. Tampoco le había dado importancia, aunque siempre me ha gustado la música; desde la composición hasta ser intérprete es lo que más me apasiona desde que tenía 15 años cuando escribí mi primer tema», contó el cantante de reguetón y trap.

Diego Mory es natural de Santa Bárbara de Zulia, municipio Colón, donde fue criado por sus padres. En esa zona, su progenitor es un oficial de la policía. Tiene seis hermanos y dos de ellos son su mayor fuente de inspiración para salir adelante. «Las amo como si fueran mis hijas, que aún no tengo, y por ellas hago música y trabajo con tesón para darles lo mejor», comenta en un audio refiriéndose a Derinerth y Deniela, hermanas junto a Denisse, Denier, Franyer y Franyibel.

Diego agradece a Bryan Molina por la grabación del sencillo en el estudio profesional La Musicueva y al productor Arón López, quien junto al youtuber ecuatoriano Omega Show, lo adentraron al mundo del espectáculo en la ciudad de Coco, la zona urbana más poblada de la provincia de Orellana, al nororiente del Ecuador.

Los frutos de la segunda migración

Diego Andrés emigró a Colombia en 2017, tras culminar estudios de bachillerato. Luego de permanecer un año en el vecino país, retornó a su pueblo natal, Santa Bárbara, donde se inscribió en una universidad en la carrera de Ingeniería Mecánica, de la que al poco tiempo desertó debido a las condiciones económicas y sociales que lo impulsaron a salir de nuevo.

En su pueblo, un tío le adiestró en el ramo de la refrigeración y es con este oficio con el cual se desempeña en un taller en Ecuador desde hace un año y seis meses, cuando arribó a esa segunda nación que le brindó acogida como migrante.

«Seis meses después de estar acá en Coca conocí amistades y establecí nuevas alianzas para perseguir mi sueño. Aquí tuve las oportunidades y las personas necesarias para avanzar y eso lo agradezco; como quizás le ocurre a muchos venezolanos quienes desde otras naciones son orgullo para sus familias y los venezolanos», añade Diego Mory, quien pide a sus seguidores estar atentos a sus nuevas producciones en Instagram como @diegomory946 y en Facebook como Diego Mory.

Diego dice que luego de este primer tema de reguetón, que fue inspirado por una joven de quien, entre risas, no quiso dar mayores detalles, vendrán más temas y otras ideas para seguir evolucionando como artista. «Podemos salir adelante con esfuerzo y constancia», dijo el cantante zuliano.

Edwin UrdanetaMigración

