Colombia ¡Qué bien! Medellín reportó menos de 300 contagiados por Covid-19, así están las comunas

Un nuevo informe se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud de Medellín, sobre los contagiados por Covid-19 con corte al 27 de febrero, donde se reportaron 261 nuevos casos en la ciudad, elevando la cifra a 193.473; y por fortuna, todas las comunas se encuentran por debajo de los 100 casos activos.

Respecto a los recuperados, Medellín arroja un total hasta la fecha de 189.044 personas que le han ganado la batalla al virus y los casos activos suman un total de 901.

El comportamiento del Covid-19 en las comunas de Medellín, se encuentra de la siguiente manera: Belén y Robledo encabezan la lista con 53 casos; El Poblado con 41; Laureles con 37; Castilla y Manrique con 35 casos activos. Así está la situación en las demás comunas.

#ReporteCOVID19Medellín actualizado al 27 de febrero de 2021: Casos nuevos: 261

Casos confirmados: 193.473

Casos recuperados: 189.044

Casos activos: 901 Más información en: https://t.co/AhZLxydh4O — Andree Uribe Montoya (@AndreeUribeM) February 28, 2021

Por: 30 Minutos

Autor: Juliana Montoya

Fecha de publicación: 2021-02-28 17:14:55

