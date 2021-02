EEUU | EE.UU. da autorización final a la vacuna monodosis anticovid de J&J

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dio finalmente este sábado autorización para uso de emergencia de la vacuna monodosis contra la covid-19 de Johnson & Johnson, la tercera que obtiene la luz verde en el país.

«Esta es una fascinante noticia para todos los estadounidenses, y un alentador avance en nuestros esfuerzos para poner fin a esta crisis», dijo el presidente Joe Biden en un comunicado divulgado por la Casa Blanca.

Biden, no obstante, advirtió de que «esta lucha todavía no ha concluido.

«Aunque celebremos la noticia de hoy, pido a todos los estadounidenses: sigan lavando las manos, sigan manteniendo la distancia social, y continúen llevando mascarillas (…) Cuenten con mantener esta batalla en los próximos meses», remarcó el mandatario.

The Food and Drug Administration has issued an emergency use authorization for a third safe and effective vaccine to help us defeat the COVID-19 pandemic: the Johnson & Johnson vaccine — putting us one step closer to overcoming the virus and getting back to our loved ones.

— White House COVID-19 Response Team (@WHCOVIDResponse) February 27, 2021