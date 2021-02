España | El libro plagiado de Pedro Sánchez sobre su tesis sigue sin ser corregido 2 años y medio después del escándalo

El libro La nueva diplomacia económica (Delta Publicaciones, 2013) donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprodujo su polémica tesis fake, todavía está a la venta sin haberse corregido, como prometió el jefe del Ejecutivo, el plagio de 454 palabras que reconoció Moncloa en septiembre de 2018 cuando estalló el escándalo sobre el doctorado del líder socialista.

Dos años y medio después, la publicación La nueva diplomacia económica, co-escrita por Sánchez con el economista Carlos Ocaña, el que fuera jefe de gabinete del socialista Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, todavía se distribuye y se vende en su primera edición, ya que aún «hay stock», confirmaron a OKDIARIO desde la distribuidora con la que trabaja Delta Publicaciones.

De este modo, el libro permanece en circulación desde 2013 con contenido plagiado, mientras una resolución del Tribunal Supremo apuntó en 2019 hacia la posible existencia aquí de un delito contra la propiedad intelectual.

Moncloa declaró al diario El País en septiembre de 2018, en medio del escándalo de la tesis fake de Sánchez, que la copia (sin referencia alguna) de párrafos enteros de una conferencia del diplomático y actual embajador en Australia, Manuel Cacho Quesada, fue simplemente «un error involuntario». El rotativo del Grupo Prisa, citando fuentes de Presidencia del Gobierno, reprodujo la siguiente voladura controlada de Moncloa: «Los coautores únicamente pueden lamentar este hecho y comprometer su subsanación en el más breve plazo. En las siguientes ediciones de la obra se incluirá correctamente la cita», señalaba El País a partir de las mismas fuentes del gabinete de Sánchez.

Ese supuesto «en el más breve plazo» se ha extendido ya dos años y medio en el tiempo, y el libro con el plagio de la conferencia de Cacho no ha pasado de la primera edición. Fuentes de la editorial ya avanzaron a OKDIARIO en abril de 2019 que la segunda edición de la obra, que incluiría la corrección del plagio, no sería «algo inminente». Han transcurrido ya casi dos años desde esta apreciación de la firma editora.

Se desconoce el número de ejemplares que Pedro Sánchez ha vendido de su libro-tesis en los últimos años y si le ha reportado beneficios en concepto de derechos de autor junto a Ocaña. En la declaración de intereses económicos que el jefe del Ejecutivo socialcomunista ha presentado en el Congreso de los Diputados, en cumplimiento del nuevo Código Ético o de Conducta, no hay constancia alguna de este libro-tesis pese que la obligación se remonta a los cinco años anteriores.

La declaración de intereses económicos de Sánchez, publicada el pasado martes por la Cámara, junto a las del resto de diputados, sí incluye, en cambio, el libro Manual de Resistencia (Península, 2019), con referencia a «Ediciones 62 SA», la empresa editora que tiene la marca Península. También reseña Sánchez la destinataria de los beneficios del libro, dentro del apartado de donaciones. En este caso, fue la «Obra Social Nur», a la que el jefe del Ejecutivo donó 8.990 euros de los 16.660 euros que ingresó en concepto de derechos de autor por dicho libro autobiográfico, según detalló en su declaración de bienes en el Congreso en 2019.

En cambio, no hay ni rastro en su declaración de intereses económicos, conocida el pasado 23 de febrero, de los posibles beneficios obtenidos estos años con el libro co-escrito con Ocaña y que tiene material plagiado. No obstante, Sánchez precisa en dicha declaración que «durante el plazo señalado, además de lo anterior, no he desarrollado otras actividades que puedan considerarse relevantes y que hayan podido condicionar el desarrollo de mi función política o parlamentaria, o que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Código de Conducta de las Cortes Generales». La Cámara exige aquí dar cuenta de las «actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos».

Cinco de siete páginas

La copia reconocida por Moncloa en el libro del jefe del Gobierno con Ocaña son párrafos enteros sin citar ni entrecomillar de cinco de las siete páginas de una conferencia pronunciada por Cacho en un simposio de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) el 25 de febrero de 2013. El propio Pedro Sánchez participó en la organización de este evento.

Con la legislación española en la mano y a diferencia de lo que ocurre con la tesis fake, el plagio en el primer libro del presidente del Gobierno sí puede ser materia constitutiva delito.

En febrero de 2019, el Tribunal Supremo archivó la querella de Vox en relación a la tesis Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012), con la que Sánchez obtuvo su doctorado cum laude en Economía en la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Sin embargo, el Alto Tribunal señaló aquí lo que cabría investigar como hechos punibles.

Delito de plagio

El Supremo derivó a la UCJC cualquier actuación contra la tesis fake, afirmando que «la mayor o menor originalidad de una tesis, su valor dogmático y, en fin, lo verdaderamente innovador de su contenido, son cuestiones que han de ser evaluadas en el ámbito académico y totalmente ajenas al Derecho Penal». Sin embargo, al mismo tiempo, el Alto Tribunal dejó claro que el delito de plagio (o contra la propiedad intelectual) en España sólo se puede aplicar cuando hay intencionalidad de lucro por parte del autor de una obra, que en este caso sería el libro de Sánchez y Ocaña. «Un propósito de enriquecimiento con la obra ajena», recogió el auto cuyo ponente fue el magistrado Manuel Marchena.

Se da la circunstancia de que la querella que presentó Vox no trataba sobre el libro de Sánchez y Ocaña, sino que se centraba únicamente en la tesis doctoral. El propio Sánchez ha reconocido que el contenido de este libro, que él presentó a finales de 2013 junto a Ramón Jáuregui y Trinidad Jiménez en el Centro Cultural Blanquerna, medio año antes de convertirse en secretario general del PSOE, estaba basado fundamentalmente en su tesis doctoral, que defendió en noviembre de 2012.