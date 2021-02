España | Un anciano de 88 circulaba a 191 km/h porque llegaba tarde a vacunarse contra el coronavirus

En un control de velocidad rutinario la policía detectó a un vehículo de circulaba a gran velocidad. A casi 200 kilómetros por hora, el coche fue interceptado y obligado a detenerse. Los agentes no esperaban encontrarse al volante del vehículo a un hombre de 88 años dispuesto a pisar el acelerador de estas maneras. Si estamos acostumbrados a ver todo lo contrario. Los mayores circulan, en general, poco a poco, frenan en medio de la carretera, casi como antiguamente, a punto de sacar la mano en lugar de poner el intermitente, este ciudadano hacia lo contrario. El hombre llegaba tarde a su cita con la vacuna del coronavirus, estaba dispuesto a cualquier cosa para conseguir su dosis.

A 191 km/h un anciano de 88 años se juega la vida en busca de la vacuna del coronavirus

Le Figaro ha informado de que un anciano fue interceptado cuando circulaba a 191 kilómetros por hora en una zona limitada a 110 km/h, cerca de Estrasburgo, departamento de Bajo Rin. Las redes sociales de la policía han convertido esta noticia en viral y no es de extrañar dada su singularidad. Un hombre de 88 años acudiendo a gran velocidad, solo, en busca de su vacuna del coronavirus.

El coronavirus está causando estragos en una tercera ola que ha causado una destrucción nunca vista. Cientos de personas han perdido la vida, en su mayoría, ancianos como este hombre que pensaba que se estaba jugando la vida. Decidió hacer uso de sus más de 60 años al volante para convertirse en un conductor dispuesto a llegar a su cita a tiempo sin pensar en las consecuencias. A más de 190 kilómetros por hora, agarrando fuerte el volante y pisando el acelerador, así fue interceptado por la policía.

Las redes sociales se hacen eco de este hecho: “El jueves 25 de febrero, a las 11:40 am, en Bischoffsheim, en la carretera departamental 500, los agentes de la brigada motorizada de Estrasburgo interceptaron a un conductor de 88 años a una velocidad de 191 km/h, mantenida a 181 km/h en lugar de 110 km/h”. Ante tal infracción el hombre perdió su carnet de conducir y el coche quedó inmovilizado.

El hombre justificó su exceso de velocidad porque llegaba tarde a su vacuna contra el coronavirus, pero eso no convenció a los agentes. La ley es igual para todo el mundo y así lo hicieron saber en sus redes sociales, no hay excusas que valgan. Los agentes concluyen esta publicación en Facebook con un contundente mensaje: “Por la seguridad de todos, respetemos las limitaciones de velocidad, incluso después de más de 60 años de licencia de conducir”.

El hombre a gran velocidad podría haber tenido un accidente que implicará a más conductores. No solo había puesto su vida en peligro sino también la de los demás que se cruzaban en su camino. Teniendo en cuenta que es una persona de 88 años sus reflejos podían no ser como antes y se encontraba en una carretera afectada por las fuertes lluvias. Su vacuna del coronavirus no solo le había puesto a él en peligro, sino también a los demás.