Karla Pereira, una heroína anónima venezolana que promueve la solidaridad desde Chile

La periodista aragüeña logró el segundo lugar en la undécima edición del Premio Nuevos Héroes de Chile 2020, una iniciativa social que galardona a todas las personas que ayudan a otros, sin esperar nada a cambio. En entrevista concedida a El Pitazo, dijo estar orgullosa de ese logro y destacó que su proyecto de vida es volver a su país

Elaborado por: Pola Del Giudice y Rosanna Battistelli R.

Los venezolanos siguen dejando huella en el mundo entero. La migración, producto de la crisis en Venezuela, los ha llevado a diferentes naciones donde se destacan por su solidaridad, bondad y apego al trabajo.

La periodista Karla Patricia Pereira, de 33 años de edad, es un ejemplo de ello. La nativa de Maracay, capital del estado Aragua, criada en Turmero, vive en Chile desde hace cuatro años y, en diciembre de 2020, logró el segundo lugar en la undécima edición del Premio Nuevos Héroes, una iniciativa social promovida por la entidad de previsión social Caja Los Héroes, que destaca a todas las personas que ayudan a otros, sin esperar nada a cambio.

En 2020, Nuevos Héroes Chile visibilizó historias de ciudadanos que en tiempos de pandemia y distanciamiento social sacaron lo mejor de sí para tender una mano de manera desinteresada, solo impulsados por el amor al prójimo. La venezolana Karla Pereira fue una de esas heroínas anónimas que destacó por su trabajo humanitario.

Debido a la pandemia la onceava edicion del Premio Nuevos Héroes Chile 2020 fue online | @SiganmeLosBuenosVzla

Una fulminante inflación

Karla Pereira emigró a Chile con su hijo y su pareja sentimental en 2017. Aunque en Venezuela siempre tuvo un trabajo estable como periodista, su sueldo se fue desmoronando debido a la inflación, hasta que no le permitió cubrir ni siquiera sus necesidades básicas.

Como primera opción para enfrentar esta crisis financiera, Karla se mudó a la casa de su mamá, quien también es profesional, con su hijo y su esposo. Los primeros meses trataron de estirar el dinero que recibían entre todos, pero llegó un momento en el que el alto costo de la vida pulverizó los ingresos. En ese momento Karla entendió que era hora de partir y buscar otros caminos.

Les llevé comida y abrigo en invierno. Luego comencé a crear un grupo de WhatsApp e incorporé a mis amigos más cercanos. Esto fue creciendo tanto que decidí crear la organización. Entre los venezolanos recogimos tantas cosas que dio para ayudar a los demás y la labor se fue extendiendo a embajadas de otros países como Bolivia, Ecuador y Perú

Karla Patricia Pereira, ganadora del segundo lugar en la undécima edición del Premio Nuevos Héroes de Chile 2020

Karla, su hijo y su esposo llegaron a Chile por tierra. Ingresaron al país suramericano como turistas y luego, la pareja, con sus respectivos títulos universitarios en mano, solicitó la visa profesional. Una vez con este documento, ambos comenzaron a trabajar. Posteriormente, por cosas del destino, se separaron sentimentalmente.

“Los dos estamos súper bien”, destacó Karla, quien actualmente trabaja en una compañía gasífera, al tiempo que mantiene activa la fundación solidaria @SiganmeLosBuenosVzla, la cual creó al ver a sus coterráneos en situación vulnerable a las afueras de la Embajada de Venezuela en Chile.

“Les llevé comida y abrigo en invierno. Luego comencé a crear un grupo de WhatsApp e incorporé a mis amigos más cercanos. Esto fue creciendo tanto que decidí crear la organización. Entre los venezolanos recogimos tantas cosas que dio para ayudar a los demás y la labor se fue extendiendo a embajadas de otros países como Bolivia, Ecuador y Perú”, detalló a El Pitazo.

La periodista Karla Patricia Pereira, de 33 años de edad, es un ejemplo de la solidaridad que caracteriza al venezolano. Ayudar al prójimo es una labor que la llena de satisfacción | @SiganmeLosBuenosVzla

Causas humanitarias

Para finales de 2020, la periodista venezolana, junto a un equipo conformado por 14 personas, entre ellas María Graciana, Daniel, Andreína y Habraan, había ayudado al menos a 2.000 familias de diferentes nacionalidades. Esa labor fue reconocida por el Premio Nuevos Héroes de Chile 2020, tras evaluar al menos 400 historias.

Karla desconoce cómo fue postulada. Para aquel momento no estaba al tanto de este tipo de premiaciones y aunque al enterarse “no le tenía mucha fe a la situación”, hoy está orgullosa de su segundo lugar y de ser la primera migrante nominada en 11 años.

Quienes más se acercan son los peruanos, pero también respaldamos a chilenos. En estos momentos nuestros esfuerzos están enfocados en apoyar a venezolanos desplazados que han llegado a este país, así como a quienes siguen luchando desde Venezuela, país que nos necesita a todos los que estamos fuera de ella

Karla Patricia Pereira, ganadora del segundo lugar en la undécima edición del Premio Nuevos Héroes de Chile 2020

“Me pareció hermoso que valoraran nuestro esfuerzo durante toda la pandemia y su impacto positivo”, confesó Pereira, quien actualmente, por lo menos tres o cuatro veces a la semana realiza actividades fijas como ollas comunes para entregar almuerzos, no solo a migrantes, sino a cualquier persona que lo necesite.

“Quienes más se acercan son los peruanos, pero también respaldamos a chilenos. En estos momentos nuestros esfuerzos están enfocados en apoyar a venezolanos desplazados que han llegado a este país, así como a quienes siguen luchando desde Venezuela, país que nos necesita a todos los que estamos fuera de ella”, acotó Pereira, quien desde pequeña estuvo inmersa en el mundo de la solidaridad de la mano de su bisabuela y abuela materna.

Catorce personas acompañan a la periodista Karla Pereira en sus actividades solidarias en Chile | @SiganmeLosBuenosVzla

Volver a la Patria

Con humildad, Karla dijo a El Pitazo estar orgullosa de dejar en alto el nombre de su país y ser ejemplo de solidaridad. En la cuenta en Instagram @SiganmeLosBuenosVzla están las gráficas de los diferentes donativos que ha entregado junto a su equipo. “Apadrinamos a familias vulnerables” es una de las tareas que define a la agrupación, según se lee en el perfil.

“Es necesario que todos nos reencontremos como humanidad, por eso hay que promover este tipo de actividades sociales que nos enriquecen como personas y nos permiten tender una mano a quien la necesite y así ayudarlos a levantarse”, reflexionó.

Como parte de su proyecto de vida está regresar a su país y legalizar su fundación. También aspira a que retornen todos venezolanos que huyeron de la crisis. “Debemos volver a hacer país, a darle una esperanza a Venezuela, a cambiar la mentalidad y los valores de nuestra sociedad. Mi propósito es crear esa conciencia en quienes migramos”.

Debemos volver a hacer país, a darle una esperanza a Venezuela, a cambiar la mentalidad y los valores de nuestra sociedad. Mi propósito es crear esa conciencia en quienes migramos

Karla Patricia Pereira, ganadora del segundo lugar en la undécima edición del Premio Nuevos Héroes de Chile 2020

Aunque en Chile le ha ido bien, Karla aseguró que no se encuentra en ningún otro país que no sea el suyo. “Venezuela, para mí, representa todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo. Gracias a Venezuela tengo mi profesión. Circunstancialmente asumí un reto de vida por necesidad. Estoy en un país muy bonito, de gente muy buena, aunque con una terrible forma de manejar la migración, pero mi país, así suene a cliché, es el mejor del mundo. Venezuela es mi principio y mi final”.

Ese amor por Venezuela, Karla se lo inculca a su hijo todos los días. Cuando el pequeño llegó a Chile tenía casi cinco años. Hoy, ya con nueve años, también habla de su país con mucha familiaridad. “Siempre me pregunta: cuándo vamos a volver, aunque a veces me expresa su miedo de que yo no tenga cómo comprarle sus cosas; sin embargo, más allá de ese temor, su nacionalismo está intacto, como el mío. Los dos amamos demasiado a Venezuela”.

Venezuela, para mí, representa todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo. Gracias a Venezuela tengo mi profesión. Circunstancialmente asumí un reto de vida por necesidad. Estoy en un país muy bonito, de gente muy buena, aunque con una terrible forma de manejar la migración, pero mi país, así suene a cliché, es el mejor del mundo. Venezuela es mi principio y mi final

Karla Patricia Pereira, ganadora del segundo lugar en la undécima edición del Premio Nuevos Héroes de Chile 2020

Redacción El PitazoVista_2