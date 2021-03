Perú | Salaverry sobre Santos: “Pido que dé un paso al costado»

José Marcos Santos, tras verse comprometido en unas imágenes dando una supuesta dadiva a un periodista. El candidato a la presidencia, Salaverry, dijo “ no podemos avalar esta clase de actos”.

Daniel Salaverry candidato a la presidencia del partido Somos Perú, pidió a José Marcos Santos, postulante al Congreso del mismo partido a “dar un paso al costado y renunciar”, tras verse comprometido en unas imágenes donde se le vio entregando una supuesta dadiva a un periodista que acababa de entrevistarlo.

“Vi las imágenes y no me queda duda de que hay algo irregular”, dijo Salaverry. “Pido que dé un paso al costado por el bien del partido; no podemos avalar esta clase de actos”, sostuvo Salaverry en declaraciones a canal N.

El postulante al Congreso, aclaró que en realidad le entregó un chicle. Sin embargo, Salaverry consideró que “hay que ser bien ingenuos para creer una cosa como esa. Ni siquiera eso se puede entregar a cambio de una entrevista; eso es una dádiva”, precisó.

Por otro lado, el candidato presidencial enfatizó que la carta de renuncia de su partido que ha dado a conocer un grupo de personas, encabezado por Juan Carlos Zurek y Nora Bonifaz, no afecta a su grupo político. Además, afirmó que los firmantes actualmente no son militantes de Somos Perú, y que por el hecho que algunos hayan sido fundadores, no quiere decir que se conviertan en sus dueños.