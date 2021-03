Antes de las sanciones “desaparecieron” $10 mil millones de ingresos petroleros: Toro Hardy

El economista y experto petrolero, José Toro Hardy, aseveró este lunes que para el año 2002 había 10 mil millones de dólares que se consiguieron con el ingreso petrolero del país y luego “desaparecieron” antes de que EEUU aplicara sanciones.

“Para el 2002 habían 10 mil millones de dólares, pero en los años siguientes, mucho antes de que se aplicasen las sanciones esos fondos ya habían desaparecido. El Gobierno obtuvo más de 900 mil millones de dólares por conceptos de ingreso petrolero entre los años 2000 y 2017 cuando todavía no existían las sanciones”, expresó Toro Hardy en una entrevista con Punto de Corte.

Para Toro Hardy, si el Gobierno “hubiese utilizado aquellos recursos para procurar el establecimiento de una economía sustentable, Venezuela sería otra pero agarraron esos recursos y los despilfarraron. Además los despilfarraron en unos planes de populismo sin precedentes en la historia de América entera. No les bastó con esos 900 mil millones dólares sino que multiplicó por 4 la deuda pública externa. Porque necesitaban ingresos porque era un gobierno insaciable pero no para invertir sino para gastar”.

La realidad sobre las sanciones



En torno a las sanciones, explicó que “desde 2013-2014 el problema económico en Venezuela se hace muy manifiesto a partir de la caída de los precios del petróleo que inició en el año 2008 pero no es cierto que sea producto de las sanciones”.

“Cuando empiezan las sanciones que pudiesen afectar al Estado venezolano es a partir del año 2017, es decir, que las sanciones han podido tener efecto sobre la economía, con anterioridad a esa fecha no porque ya el mal en la economía venezolana estaba hecho”, reiteró.

En ese contexto, el economista señaló que “se le aplicó un embargo al Gobierno, no a las exportaciones privadas. De hecho las compañías petroleras privadas fueron exceptuadas durante mucho tiempo por el Departamento del Tesoro”.

“Cuando el presidente Chávez gana las elecciones en el 99 en Venezuela había un mecanismo que establecía que cuando el precio del petróleo pasaba por encima del promedio de los 5 años anteriores el excedente debía guardarse en una cuenta de estabilización económica, que solo podía ser utilizado cuando los precios del petróleo bajasen”, acotó.

“Yo he escuchado a Diosdado Cabello e incluso al propio presidente decir que desde octubre de 2019 no hay ingresos petroleros formales, yo no sé muy bien si con eso lo que quieren decir que los ingresos petroleros que hay son informales”.

Sobre la guerra económica, Toro Hardy dijo que “el ingreso de Venezuela ha caído sustancialmente y no solo por las sanciones, por una situación económica inducida como consecuencia de una revolución que quiere atribuirle los males del país a las sanciones y una guerra económica. Y ciertamente hay una guerra económica pero una guerra que le he declarado el gobierno a las ciencias económicas”.

“La inflación en Venezuela es consecuencia de la brutal emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV que está financiando ese déficit fiscal mediante la emisión de bolívares sin respaldo. Venezuela tiene en este momento la mayor hiperinflación del planeta como consecuencia de que el Gobierno ha venido emitiendo cantidades exorbitantes de dinero para financiar el gasto público. Esto se venía haciendo mucho antes de las sanciones. El gobierno empezó por quitarle la autonomía al BCV para que emitieran todo el dinero del mundo que ellos necesitaban, la consecuencia es la hiperinflación”, concluyó.