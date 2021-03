Banco de Venezuela ofrece cuenta en Divisas

El Banco de Venezuela (BDV) permitirá a sus clientes abrir cuentas en divisas en formato digital, luego de que Nicolás Maduro aprobara a las entidades bancarias del país ofrecer este servicio con el objetivo de facilitar las operaciones en moneda extranjera.

La entidad bancaria ofrece a sus usuarios la opción del manejo de sus fondos en dólares y euros depositados a través de taquillas. De igual forma, la solicitud del instrumento está libre de comisión bancaria.

A su vez, las personas podrán configurar la cuenta para realizar transacciones por BiopagoBDV y punto de venta con la tarjeta de débito; también podrán hacer transferencias entre clientes de la misma entidad bancaria y venta de divisas a través de BDVenlínea con liquidación en bolívares a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela al día.

Aquellos usuarios que configuren la cuenta en divisas como principal, se les realizará el débito por el monto de su compra directamente en dicha cuenta. Además, si la establecen como respaldo, el cobro de las operaciones se hace de la cuenta en moneda extranjera, solo si el monto no está disponible en su cuenta de moneda nacional.

¿Cómo pueden solicitar los usuarios una cuenta en divisas?

El cliente debe ingresar a BDVenlínea, entrar en el módulo de divisas, apertura de cuenta y seleccionar la cuenta en divisas a solicitar.

Posteriormente, el usuario deberá seguir una serie de pasos que le indica la plataforma. Tras ello, el cliente contará con una nueva cuenta en moneda extranjera.

Requisitos y características

• Ser cliente del Banco de Venezuela.

• Poseer una cuenta en la entidad bancaria.

• Tener una antigüedad de tres meses como cliente.

• Estar afiliado a BDVenlínea personas.

• Tener a la mano los métodos de autenticación como cliente.

Además los clientes no requieren un monto mínimo de apertura y se realiza sin necesidad de ir a una agencia bancaria.

No se necesita solicitar una nueva tarjeta de débito y no genera intereses. De acuerdo a información del banco, la cuenta es unipersonal y no genera chequera.