Colombia Autoridades indican que hasta el momento no se han reportado daños por fuerte sismo en Medellín

Hace pocos minutos el alcalde de Medellín Daniel Quintero, afirmó que hasta el momento no se han reportado daños en la ciudad.

El mandatario trinó, «fuerte temblor en Medellín. No hay daños reportados hasta ahora. Seguiremos reportando».

Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, DAGRD coincidió en la afirmación de Alcalde y manifestó que continúan en la verificación.

Por su parte, la Red Sismológica Nacional de Colombia reportó el sismo, anunciando que el evento sísmico de magnitud 5.2 se localizó en Urrao (Antioquia). La profundidad de este evento fue de 20 km.

Epicentro del temblor fue en el municipio de Urrao, Antioquia. https://t.co/XnBs4D4BrV — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 1, 2021

#SIATAnoticias | La Red Sismológica Nacional de Colombia @sgcol reportó un evento sísmico de magnitud 5.2 localizado en Urrao (Antioquia). La profundidad de este evento fue de 20 km. @areametropol 13 de nuestras estaciones registraron el #sismo. #Temblor #TemblorDeTierra pic.twitter.com/Mr4w6SXWO1 — siatamedellin (@siatamedellin) March 1, 2021

6:05 p.m Luego del sismo registrado en los últimos minutos, no se reporta afectación en Medellín a este momento. Seguimos verificando con estaciones #BomberosMedellín @AlcaldiadeMed @QuinteroCalle @Alethiagrd @UNGRD — DAGRD – MEDELLÍN (@DAGRDMedellin) March 1, 2021

