Cómo quitar el olor a cerrado de los armarios

Aunque no solemos reparar en ello, el espacio donde guardamos nuestra ropa, zapatos y demás prendas también requiere una limpieza periódica y un mínimo mantenimiento. A veces, al abrir el armario resulta inevitable detectar ese olor característico a cerrado que suele producirse por una combinación de distintos factores, entre los que destaca la humedad concentrada en el interior.

¿Te has preguntado por qué sale moho en la ropa o por qué huele a guardado? La ropa que ya no usamos, las prendas que se han guardado sin una correcta ventilación, los zapatos, todo queda almacenado en un lugar reducido sin ventilación, por lo que no es extraño que la humedad se asiente, especialmente en las esquinas del armario. A ese olor tan característico lo conocemos como olor a cerrado, pero para deshacernos de él no hace falta solo abrir el vestidor.

Arroz

Si te trae de cabeza averiguar cómo quitar el olor a rancio de la ropa, debes saber que la solución está más cerca de lo que crees. Usar unos cuantos granos de arroz de la despensa de tu cocina será un remedio casero muy eficaz para quitar el olor a humedad del armario.

El arroz absorbe la humedad con rapidez, por lo que colocar un recipiente con una pequeña cantidad de este cereal en una esquina de tu armario hará que cuando lo abras el olor a cerrado sea historia. Cámbialo cada cierto tiempo y mantén siempre una tacita con arroz para prevenir que el olor a cerrado regrese.

Deshumidificadores para armarios

Son una solución tan práctica como innovadora si la humedad ha hecho que tu ropa acabe con olor a encerrado y a moho.

Igual que existen deshumidificadores pensados para espacios amplios, también los tienes de pequeñas dimensiones, perfectos para roperos o cajones. Estos deshumidificadores absorben la humedad ambiental y, a diferencia de los tradicionales, transforman las micro partículas de vapor en gel para que el ambiente en tu armario quede seco y puedas quitar el olor a humedad de la ropa.

Ambientador casero para el armario

Las hierbas aromáticas son la base para hacer ambientadores caseros ideales para saber cómo quitar la humedad de los armarios y cajones, sustituyéndola delicados aromas florales. La lavanda es una de las plantas aromáticas más recomendables para este fin, aunque una ramita de tomillo, romero, o unos pétalos de rosa son también una excelente elección. Te explicamos cómo hacer un ambientador casero de estas características siguiendo estos sencillos pasos:

Haz saquitos caseros con una pieza de tela tipo saco y hazle pequeños orificios que permitan liberar el aroma del ambientador. En ellos podrás meter las plantas que quieras. Extiende el pedazo de tela en una superficie plana y pon en el centro las plantas que elijas. Da forma al saco llevando al centro las cuatro esquinas de la tela y átalas con una cinta o cordel. Coloca el saco en el interior del armario o haz varios y cuélgalos drectamente en algunas perchas. En unos días el olor desagradable desaparecerá.

Aceites esenciales

Los aceites esenciales son un remedio infalible para lograr que tu ropa huela fenomenal aunque la hayas guardado en el ropero y no te la pongas durante semanas o meses. Los aceites esenciales concentran aromas intensos y duraderos, por lo que son perfectos para evitar malos olores en el armario. Para utilizarlos, haz lo siguiente:

Elige tu aceite esencial favorito: lavanda, violeta, jazmín, citronela, eucalipto, o cualquier otro. Coge 2-3 bolitas de algodón y vierte en ellas solo unas gotas de tu aceite esencial favorito. Reparte los algodones perfumados por el interior del armario y deja que la delicada fragancia haga su efecto y acabe con el olor a cerrado.

Carbón activado

El carbón activo o activado es un material que se obtiene, generalmente, de la combustión de elementos vegetales como la madera, el bambú o la cáscara del coco. El resultado es un material altamente poroso que, por tanto, posee gran capacidad para absorber la humedad y el olor a cerrado del armario.

No aporta aroma alguno, pero basta colocar un saquito de carbón activado dentro para que quitar el mal olor del armario.

Sal y especias

Especialmente en lugares cercanos a las costas, la humedad puede llegar a ser un verdadero problema en armarios que no se abren con demasiada frecuencia. Es, por ejemplo, un inconveniente muy común en esos que est{an reservados para almacenar textiles del hogar como la ropa de cama, las toallas o los manteles. En estos casos, la humedad incrementa el olor a cerrado y necesitas un ambientador casero que combine un buen aroma con una alta capacidad de absorción.

Prueba a hacer el tuyo mezclando sal gruesa con alguna especia aromática como puede ser el anís estrellado o el clavo.

Pon un pequeño bol de cristal en una esquina del armario con un puñado de sal gorda y dos o tres clavos, y la próxima vez que abras tu ropero verás que has conseguido el doble objetivo: tu armario libre de humedad y con buen olor.

Jabón

El remedio casero al que ya recurrían nuestras abuelas para mantener cajones y armarios sin olor a cerrado sigue funcionando. Coloca en los interiores una pastilla de jabón de manos, bien sea en una bolsa de tela o directamente en el fondo de armario. Notarás que el mal olor de la ropa desaparece.

Vinagre y limón

¿Tu armario huele a cerrado e incluso aprecias manchas de moho en su interior? Necesitas una solución para limpiarlo en profundidad que deje, además, un agradable aroma. El vinagre y el limón son dos compuestos muy utilizados en la limpieza del hogar, pues son caseros, naturales y tienen excelentes propiedades desinfectantes y blanqueadoras. Para usarlo en tu armario con olor a cerrado, sigue estos pasos:

Vacía tu armario para airear la ropa que contiene. Prepara la siguiente combinación: media taza de vinagre blanco, media de agua y el zumo de medio limón. Moja una bayeta o paño limpio en esta mezcla y pásalo por las paredes y baldas de tu armario. Si necesitas quitar manchas de moho, utiliza una esponja. Déjalo abierto para que se seque y vuelve a colocar tu ropa. El moho y el olor a cerrado dejarán de ser un problema.

Granos de café

El café es otro de los remedios caseros para quitar el olor a cerrado del armario. Es muy eficaz y seguro que tendrás en casa. El aroma a café y su capacidad de absorción son tus mejores aliados para deshacerte de los malos olores de la ropa y los zapatos.

Para usarlo, solo tienes que poner unos granos de café en un bol o introducirlos en un saquito de tela. Colócalos en el armario y siempre tenlos a mano para que te olvides por siempre de los malos olores.

