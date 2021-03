España | todos los ganadores de las categorías de cine

Los Globos de Oro 2021 ha sido la 78ª edición de esta entrega de premios y pasará a la historia por haber sido la primera vez que se celebra de manera virtual, fruto directo de la pandemia sanitaria. En una gala repleta de incertidumbre, Tina Fey y Amy Poehler han obrado su magia para que todo se mantuviera, dentro de lo que cabe, como es habitual en Hollywood: humor, glamour y cine.

‘Mank’ encabezaba la lista de nominados a los Globos de Oro 2021, así como Sacha Baron Cohen había igualado el récord de candidaturas al aspirar a tres estatuillas diferentes. La expectación estaba sobre la mesa y, combinando lo presencial y lo virtual -ni siquiera las presentadoras estaban en la misma ubicación-, la gala ha cerrado la noche con algunas sorpresas. Esta es la lista de ganadores en la sección de cine, sirviendo de antesala de lo que podría pasar en los Oscar dentro de unos meses.

Mejor actor de reparto

Ganador: Daniel Kaluuya por ‘Judas and the Black Messiah’

Estaban nominados:

Sacha Baron Cohen por ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Jared Leto por ‘Pequeños detalles’

Bill Murray por ‘On the Rocks’

Leslie Odom, Jr. por ‘Una noche en Miami…’

Mejor actor protagonista en película cómica o musical

Ganador: Sacha Baron Cohen por ‘Borat, película film secuela’

Estaban nominados:

James Corden por ‘The Prom’

Lin-Manuel Miranda por ‘Hamilton’

Dev Patel por ‘The Personal History of David Copperfield’

Andy Samberg por ‘Palm Springs’

Mejor actor protagonista en película dramática

Ganador: Chadwick Boseman por ‘La madre del blues’

Estaban nominados:

Riz Ahmed por ‘Sound of Metal’

Anthony Hopkins por ‘El Padre’

Gary Oldman por ‘Mank’

Tahar Rahim por ‘The Mauritarian’

Mejor actriz de reparto

Ganadora: Jodie Foster por ‘The Mauritanian’

Estaban nominadas:

Glenn Close por ‘Hillbilly Elegy’

Olivia Colman por ‘El padre’

Amanda Seyfried por ‘Mank’

Helena Zengel por ‘Noticias del nuevo mundo’

Mejor actriz protagonista en película cómica o musical

Ganadora: Rosamund Pike por ‘I Care a Lot’

Estaban nominadas:

Maria Bakalova por ‘Borat, película film secuela’

Michelle Pfeiffer por ‘French Exit’

Anya Taylor-Joy por ‘Emma’

Kate Hudson por ‘Music’

Mejor actriz protagonista en película dramática

Ganadora: Andra Day por ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’

Estaban nominadas:

Viola Davis por ‘La madre del blues’

Vanessa Kirby por ‘Fragmentos de una mujer’

Frances McDormand por ‘Nomadland’

Carey Mulligan por ‘Una joven prometedora‘

Mejor música original

Ganadora: ‘Soul’

Estaban nominadas:

‘Cielo de medianoche’

‘Tenet’

‘Noticias del nuevo mundo’

‘Mank’

Mejor canción original

Ganadora: ‘Io Si (Seen)’ de ‘La vida por delante’

Estaban nominadas:

‘Fight for You’ de ‘Judas and the Black Messiah’

‘Hear my Voice’ de ‘El juicio de los 7 de Chicago’

‘Speak Now’ de ‘Una noche en Miami…’

‘Tigress & Tweed’ de ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’

Mejor película de habla no inglesa

Ganadora: ‘Minari. Historia de mi familia’

Estaban nominadas:

‘Otra ronda’

‘La Llorona’

‘La vida por delante’

‘Two of Us’

Mejor película animada

Ganadora: ‘Soul’

Estaban nominadas:

‘Los Croods: Una nueva era’

‘Onward’

‘Más allá de la Luna’

‘Wolfwalkers’

Mejor guion

Ganador: Aaron Sorkin por ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Estaban nominados:

Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora‘

Jack Fincher por ‘Mank’

Florian Zeller y Christopher Hampton por ‘El padre’

Chloé Zhao por ‘Nomadland’

Mejor dirección

Ganadora: Chloe Zhao por ‘Nomadland’

Estaban nominados:

Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora‘

David FIncher por ‘Mank’

Regina King por ‘Una noche en Miami…’

Aaron Sorkin por ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor película comedia o musical

Ganadora: ‘Borat, película film secuela’

Estaban nominadas:

‘Hamilton’

‘Palm Springs’

‘Music’

‘The Prom’

Mejor película drama

Ganadora: ‘Nomandland’

Estaban nominadas:

‘El Padre’

‘Mank’

‘Una joven prometedora‘

‘El juicio de los 7 de Chicago’

Resumen de los premios Globos de Oro 2021

Después de meses de retraso y una organización de lo más particular, los vencedores de los Globos de Oro 2021 ya pueden presumir de su estatuilla en casa. Una edición en la que todos los nominados aguardaban con expectación desde el salón de sus casas, compartiendo pantalla de manera virtual a medida que se anunciaban los ganadores de cada sección.

‘Nomadland’ ha quedado como la clara vencedora que, a pesar de no haberse llevado el premio a mejor actriz protagonista al que se presentaba Frances McDormand, la cinta ha recibido dos de sus tres nominaciones: mejor película dramática y mejor dirección, para Chloe Zhao. ‘Mank’, por su parte, se presentaba a seis categorías diferentes; sin embargo, la obra de David Fincher para Netflix se va de vacío. En cuanto a ‘El juicio de los 7 de Chicago’, que contaba con cinco candidaturas, finalmente se ha conformado exclusivamente con el premio a mejor guion para Aaron Sorkin.

Sin duda alguna, el momento más emotivo de la gala de los Globos de Oro 2021 ha sido el premio póstumo para Chadwick Boseman como mejor por ‘La madre del blues’, sirviendo de despedida de un actor que nos dejó antes de tiempo y al que Hollywood le ha querido rendir tributo en una gala que pasará a la historia.