La discusión entre Patricia Poleo y la panameña Zulay Rodríguez por los venezolanos

La periodista de investigación y exiliada política venezolana, Patricia Poleo, en entrevista con la diputada panameña, Zulay Rodríguez, sostuvieron una discusión tras un comentario que realizó la parlamentaria sobre los venezolanos, diciendo que estos deberían quedarse y luchar por su país.

La diputada mencionó que su padre se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos, mientras que ella y su familia tomaron la decisión de seguir adelante en Panamá.

»Los panameños somos un pueblo orgullo, luchador y hemos estado en crisis muy duras, pero las personas se han quedado en Panamá a luchar (…). Mi padre fue exiliado y recibió asilo político en la Embajada de Venezuela en la que se quedó unos días y, posteriormente, se fue a Estados Unidos en donde estuvo más de un año (…). Mi papá se fue y regresó a luchar, y nuestra familia se quedó en Panamá«, aclaró Rodríguez en la entrevista.

La comunicadora dio una contundente respuesta, alegando que Poleo dio a entender que los venezolanos no luchan por su país.

»Es injusto decir que el venezolano no ha luchado. Es injusto con las madres que la escuchan a usted y a quienes les han matado a sus hijos en la calle por parte de la FANB (…). Usted no puede pretender que venezolanos desarmados actúen contra un régimen que asesina a la gente en la calle», dijo la profesional de la comunicación.

Rodríguez en su respuesta dijo que no es que sea xenofóbica, solo que exige respeto y que se deben establecer reglas claras a los migrantes que ingresan a su país.

»Yo no soy xenofóbica. Yo lo único que he pedido en mi país es orden migratorio porque nosotros tuvimos una política que hizo que personas entraran sin récord policial, sin solvencia económica, entraban con visa de turista y se quedaban en el país (…). Estamos pidiendo que haya reglas claras para ingresar a Panamá«, aclaró.

La diputada panameña agregó que ya ha hablado en diversas ocasiones sobre la situación actual de Venezuela, problema que ha perjudicado la vida de los habitantes de esa nación y que lamenta.

»Yo creo incluso que he sido una de las pocas diputadas en Panamá que se ha atrevido a señalar que se está cometiendo un genocidio en Venezuela. Yo no puedo estar de acuerdo ni con la persecución, ni con que se encarcele a la gente injustamente ni con que no haya libertad de expresión», mencionó la parlamentaria.

