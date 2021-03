Más de $200 debe gastar un venezolano en un bodegón para comer un mes: Periodista Ray Alvarado

Los venezolanos deben gastar más de 200 dólares en un bodegón para poder comer un mes, tomando en cuenta que el salario mínimo es uno de los más bajos de toda la región, aseguró en Twitter el periodista Ray Alvarado.

Alvarado reportó que se trasladaron hasta un bodegón para ver cuando gasta un venezolano con un sueldo de 4,6 dólares al mes.

El comunicador señaló que lo más económico que un venezolano puede acceder son el arroz, pastas y algunas harinas.

Otros productos de higiene personal, de limpieza y para sazonar alimentos sobrepasan los 4,6 dólares del salario.

“Un jabón líquido se puede ver entre 9 y 5 dólares, mucho más del salario mínimo de un venezolano”, indicó.

Además detalló que “compré una pasta de 500 gramos que sale en $ 0,99, compré una Coca-Cola en lata que sale en 1 dólar, un arroz integral que sale en 1,25 dólares, con el vuelto que quedó, 0,50 compré una barra de nutrientes, y adicional compré un spray de alcohol en 1 dólar”.

“Ayer visité otro bodegón en Caracas, la factura es más larga y gasté alrededor 150 dólares que en bolívares equivale a 285 millones, 668 mil 263. Más del salario mínimo venezolano que equivale a 4,6 dólares. Aquí solamente compramos verduras, frutas, legumbres, no compramos ni harina, ni pastas ni arroz”, agregó.

Según Ray Alvarado, un venezolano debe invertir en su canasta básica al menos 250 dólares para poder comer un mes.

El Clap solo aportó 7,5% de los alimentos que necesitaron los venezolanos en 2020



Por su parte, el 3 de febrero se conoció que la disponibilidad de alimentos en Venezuela en el año 2020 rondo el 44% de lo requerido, reveló un informe presentado por la organización Ciudadanía en Acción (CeA).

El sociólogo Edinson Arciniega, director del CeA dijo que si bien ahora hay más alimentos en los anaqueles, siguen sin ser suficientes para que los venezolanos consuman como lo hacían, por ejemplo, en 2013. “Los anaqueles están llenos porque no hay rotación de productos. Si se recupera la capacidad adquisitiva y no se recupera la producción de alimentos, no vamos a tener capacidad para abastecer el mercado”.

El Estado solo aportó 7,5% de los alimentos a través de los Clap y Arciniega aseveró que la Administración de Maduro no tiene mayor peso en la dispobibilidad de alimentos en el país. Solo en los rubros de leguminosas y pescados hay una penetración de los Clap de un 43% y 61%. Además, señaló que el 92% de los alimentos disponibles y que se comieron durante 2020, llegaron a los anaqueles a través del mercado regular.