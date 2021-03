¿Para qué sirve la mascarilla casera de carbón?

El carbón es lo último en remedios naturales para el cuidado de la piel, sobre todo para eliminar los puntos negros. No obstante, hay que saber cuál comprar y utilizarlo con mucho cuidado. Aquí aprenderás a hacer una mascarilla de carbón activado casera y efectiva.

Problemas con la mascarilla de carbón comercial

Últimamente, la mascarilla de carbón ha ganado mucha popularidad como remedio para eliminar los puntos negros. Sin embargo, las redes sociales no son precisamente una buena fuente de información sobre cómo usarlas. Este producto es muy agresivo para la piel, ya que no solo elimina los puntos negros, sino que se lleva consigo todas las células de la capa córnea (la que actúa como barrera protectora).

Es decir, a pesar de que limpie en profundidad, esta mascarilla es muy dañina para el rostro, sobre todo para quienes tienen la piel sensible. Esto se debe ni más ni menos que a su funcionamiento: extender por toda la piel, esperar unos minutos a que se adhiera y arrancar de cuajo. Y es en este punto donde llegan los problemas, ya que se queda tan pegada que al retirarla causa irritaciones y mucho dolor.

> Una muy buena alternativa es la mascarilla de café para la piel <

Para que sea efectiva, una mascarilla no puede provocar dolor. Y es que hay decenas de opciones para eliminar los puntos negros con productos mucho mejores y totalmente inocuos. Este tipo de remedios se llaman de efecto peel-off, lo que significa que no limpia los poros, sino que exfolia de una forma tan profunda que irrita, enrojece e incluso causa quemaduras de primer grado el cutis, lo que podría provocar una dermatitis. Aquí tienes otro vídeo.

No obstante, no todas las mascarillas a base de carbón son perjudiciales. Existe un tipo de polvo llamado carbón activado que no se pega al rostro y por lo tanto no provoca inflamación en la piel. Estas mascarillas se preparan en casa y se añaden otros ingredientes que hidratan y ayudan a regenerar la epidermis, al mismo tiempo que la acción exfoliante del carbón elimina suavemente las células muertas.

¿Y cómo saber qué carbón activado comprar? Este producto que se vende en Amazon tiene muy buenas opiniones y está bastante recomendado por la gente que lo ha probado. Como puedes ver, viene en formato de polvo y no en forma de mascarilla, por lo que no se adhiere a la piel y no le provocará daños.

¿Cuáles son los beneficios del carbón activado y para qué sirve?

El carbón activado tiene numerosas propiedades que pueden beneficiar a la piel:

Desintoxicante . Limpia profundamente la piel debido a sus elementos activos.

. Limpia profundamente la piel debido a sus elementos activos. Desinfectante . La mascarilla de carbón activado tiene el poder de luchar contra las bacterias y otros organismos que se acumulan en el cutis.

. La mascarilla de carbón activado tiene el poder de luchar contra las bacterias y otros organismos que se acumulan en el cutis. Antiedad . Una piel aséptica tarda mucho más en envejecer.

. Una piel aséptica tarda mucho más en envejecer. Reduce los puntos negros , ya que ayuda a exfoliar las capas más superficiales de la piel.

, ya que ayuda a exfoliar las capas más superficiales de la piel. Combate el acné . Sus propiedades antisépticas combaten las infecciones que causan el acné.

. Sus propiedades antisépticas combaten las infecciones que causan el acné. Su acción exfoliante remueve el exceso de grasa aportando suavidad, elasticidad y tersura.

remueve el exceso de grasa aportando suavidad, elasticidad y tersura. Ayuda a blanquear los dientes. Añade un poco de carbón a la pasta de dientes de vez en cuando para que actúe como blanqueador dental. Pero no debes usarlo excesivamente, ya que si no podría comerse el esmalte.

Este combustible fósil solidificado es una roca sedimentaria y no solamente contiene carbono, sino otras moléculas como nitrógeno, oxígeno o hidrógeno. ¿Sabías que la mayoría del carbón se formó durante una época llamada periodo Carbonífero? Ocurrió hace cientos de millones de años.

¿Cómo hacer una mascarilla de carbón casera?

Si deseas hacer tu propia mascarilla de carbón natural en casa, primero debes reunir todos los ingredientes necesarios.

Carbón activado : media cucharada sopera.

: media cucharada sopera. Leche desnatada : una cucharada sopera.

: una cucharada sopera. Gelatina sin sabor.

Cuando lo hayas preparado todo, puedes comenzar el procedimiento para su elaboración.

Pon el sobre de gelatina en un bol pequeño y añade la leche. Calentar en el microondas 15 segundos. Verás que la mezcla ha tomado una textura de grenetina. Añade el carbón activo y remuévelo todo con una cuchara de madera hasta que se homogenice. Ya tienes la mascarilla hecha, ahora debes aplicarla por toda la cara, a excepción del contorno de ojos. Masajea suavemente y deja actuar 10 minutos. Retirar con agua tibia. Para calmar leves rojeces, usa tu crema antiarrugas o un poco de aloe vera.

Como resultado, notarás una sensación menos grasa en el rostro, suavidad, exfoliación de las células muertas y desobstrucción de los poros.

Algunos consejos a tener en cuenta

Para obtener mejores resultados con tu mascarilla, integra este ingrediente en otras con más principios activos como la miel, la aspirina, el aloe vera o el aguacate. Al final del post tienes diversos tutoriales sobre cómo hacerlas.

como la miel, la aspirina, el aloe vera o el aguacate. Al final del post tienes diversos tutoriales sobre cómo hacerlas. No la apliques más de dos veces por semana, ya que una mayor frecuencia del tratamiento no supone una mayor ralentización del envejecimiento . Debes alimentarte adecuadamente y limpiar la piel a diario.

. Debes alimentarte adecuadamente y limpiar la piel a diario. Y, como siempre, pregunta primero a un dermatólogo o a un médico especializado que pueda aconsejarte según el tipo de piel que tengas.

