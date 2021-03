Siempre debatimos el tema electoral pero no participaremos hasta que haya condiciones reales

Este fin de semana, se dio a conocer que integrantes de oposición debatirían este lunes, 1 de marzo, cuál será la posición definitiva del G4 frente a las elecciones de gobernadores y alcaldes. Integrantes del llamado grupo de los 4, desestimaron la información y reiteraron que no participarán en ningún proceso electoral hasta que no hayan condiciones reales.

«A petición de Juan Guaidó, los diferentes sectores que integran la oposición venezolana se reunirán este lunes 1 de marzo, para discutir su participación en las elecciones regionales previstas para este año, y a las cuales ya el chavismo ya le anda poniendo el acelerador. En una rueda de prensa en la que estuvo el dirigente político Andrés Velásquez, de La Causa R, Delsa Solórzano, Freddy Guevara y Biagio Pilieri, Velázquez dio a conocer la información», indicó el artículo de Tal Cual este sábado.

ND indagó sobre la fuente primaria de dicha rueda de prensa, sin éxito. Al consultar a diputados de la AN/2015 vinculados a Ándres Velázques, la respuesta fue la siguiente:

«No creo tenerlo ni creo que exista, ese es un secreto bien guardado porque no fue una rueda de prensa, debemos esperar por el anuncio oficial sobre ese tema», expresó una fuente que pidió su anonimato.

Según el medio digital, por planteamiento del propio presidente encargado, Juan Guaidó para este lunes, factores del G4 «vamos a arrancar un debate relacionado con este tema y para lo cual, en lo personal, espero que lo más pronto posible tengamos una decisión definitiva», comentó el líder opositor.

«Al tiempo en que subrayó que ir o no a esos comicios depende del debate que se de en la Unidad. No obstante, afirmó que hasta los momentos, a partes de las opiniones ofrecidas de forma individual, no existe un consenso respecto a cuál será la postura de la oposición».

Sin condiciones no iremos a elecciones



Un diputado de la AN/2015 explicó que la información reseñada por Tal Cual no es oficial y aseveró que el tema electoral (ir o no ir a elecciones) siempre está presente en las reuniones de los partidos. «No te puedo dar fe de que se dio esa reunión, pero si puedo asegurar que el tema electoral es un tema recurrente en el debate de todos los partidos, para saber si participan o no, o reiterar que no van a participar porque las condiciones no están dadas para participar».

«El tema de las elecciones de alcaldes son un tema recurrente en todos los partidos, aún cuando se desconoce con precisión dónde, cuándo y cómo fue esta reunión, lo que te puedo asegurar es que es un tema en la agenda permanente.», agregó.

En este mismo orden de ideas, otra parlamentaria, aseveró que mientras no existan condiciones, el G4 no participará en ningún proceso electoral. «Hay muchos que quieren ir, pero muchos otros sabemos y estamos conscientes de que ir a un proceso sin condiciones es la muerte».

«Para poder ir a elecciones es necesario que hayan condiciones, las mismas que exigimos desde hace años: liberación de presos políticos, devolver los partidos a sus verdaderos dirigentes, observación internacional, depuración del registro electoral, un CNE electo por la legítima AN (Guaidó), reconocimiento de los resultados, entre otras», precisó.

#Caracas en rueda de prensa con partidos de oposición, alzamos la voz por los trabajadores.

Es deplorable las condiciones en las cuales deben cumplir con sus labores. En #Venezuela el régimen castiga el progreso y esclaviza a los trabajadores con sueldos de hambre. pic.twitter.com/HIVcXvNv6v — Biagio Pilieri (@BiagioPilieri) February 24, 2021

No fue una rueda de prensa



Según la información proporcionada por Tal Cual, la información fue dada a conocer en una rueda de prensa este fin de semana. Lo cierto es que la rueda de prensa no existió, aseveró una de las fuentes consultadas por ND.

«Mira, eso no fue una rueda de prensa, seguro fue una reunión pero hay algo que no está bien. Usaron una foto de una declaración sobre los trabajadores para esa noticia y se presta para malas interpretaciones».

La foto usada por Tal Cual fue posteada en Twitter por el diputado Biagio Pillieri el 24 de febrero de este año. «En rueda de prensa con partidos de oposición, alzamos la voz por los trabajadores. Es deplorable las condiciones en las cuales deben cumplir con sus labores. En Venezuela el régimen castiga el progreso y esclaviza a los trabajadores con sueldos de hambre», escribió Pilieri (F16j-Yaracuy).

Quienes quieren participar saben que no podrán ejercer como gobernadores ni alcaldes



Al ser consultada sobre el tema, la diputada AN/2015 Dignora Hernández (Vente-Monagas) aseveró que efectivamente, ningún factor político «elude el tema electoral» porque la democracia establece que es a través del voto que se puede acceder el poder.

«Dicho esto, lo que ocurre en la oposición venezolana es que cada quien habla de elecciones según le convenga, unos lo hacen para buscar alianzas porque ya decidieron lanzarse y otros para evaluar a un régimen (Maduro) que lo que ha hecho es perfeccionar la trampa y para decirle al mundo que no iremos a elecciones hasta que cese la tiranía», sentenció.

«Además, hay que tener en cuenta que está aún más presente cuando se ha cambiado el objetivo primordial del cese de la usurpación por exigir condiciones para elecciones libres y justas. Sin embargo, nosotros mantenemos la posición de que la condición mínima para ir a elecciones es el cese de la usurpación», declaro vía telefónica a ND.

Asimismo, refirió a lo que pasó en 2015, cuando la oposición fue mayoría en el Parlamento. «El acceso al poder es tan importante como el objetivo. En 2015 ganamos mayoritariamente una elección, pero fue en el ejercicio de ese poder que el régimen frenó las aspiraciones de cambio que los diputados le ofrecimos al país».

«Desde ese año se cohartó el ejercicio del poder y hemos visto a través de los años, como quienes han logrado ejercer el poder (gobernadores y alcaldes de oposición) se han puesto al servicio del régimen. El objetivo del poder debe ser la transformación, si accedes al poder para hacer lo mismo y para someter al pueblo a los desmanes de la tiranía, entonces no cambiaste nada», fustigó la parlamentaria.

Coicidió en que para los partidos no es ajeno evaluar el tema electoral, pero acotó que es «interesante» saber que piensan quienes piensan lanzarse a las elecciones con un «régimen que ha perfeccionado la trampa y que no permite el ejercicio del poder cuando se ve derrotado» y cuestionó «¿para qué van a llamar a elecciones sino van a poder ejercer o transformar el país a través del poder».

Asimismo, estimó que quienes tienen el interes de participar para «no cambiar nada» se están burlando del país. «Es porque tienen un arreglo con el régimen, son estos los que han dicho que van a ir como sea».

No tengan miedo, láncense



Este domingo, Nicolás Maduro retó a varios dirigentes opositores a que participen en la «megaelección» de este año y aseveró que el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano; Stalin González y Roberto Patiño (PJ), presentarán sus candidaturas a la Alcaldía de Caracas. Según dijo Henrique Capriles también se postulará como candidato a la gobernación de Miranda.

«Capriles convirtió a la salud pública en un desastre, todo lo volvió un desastre, ahora quiere ser gobernador otra vez. Anda haciendo campaña en Miranda, igual andan David Uzcategui y Carlos Ocariz. Ocariz ya me lo mandó a decir y yo les digo: láncese. Vamos a elecciones, tenemos mucho que defender», declaró en cadena de radio y televisión.

«Vamos a ir a elecciones, la Asamblea Nacional aprobó la derogatoria de la ley que impedía elecciones conjuntas, me parece muy bien. La AN dice que se inscribieron 114 personas que aspiran al cargo de rector del CNE, un récord de postulación nunca antes conocida. Venezuela tiene un sistema impecable de postulación del Poder Ciudadano, postulan las universidades, postulan los ciudadanos. Ahora, a principios de abril tendremos un nuevo CNE y será ese nuevo CNE quien defina la modalidad y la fecha de estas elecciones. Nos estamos preparando muy seriamente para la batalla de gobernaciones y alcaldías, tenemos que ganar otra vez», enfatizó.

¿Qué dice Guaidó?



Durante las últimas semanas, distintos dirigentes de oposición han manifestado su intención de participar en las elecciones regionales, tal es el caso de Américo De Grazia y la actual gobernadora del Táchira, Laidy Gómez. Alegan que deben recuperar el voto para no «seguir cediendo espacios».

El pasado 12 de frebro, en una entrevista exclusiva al presidente encargado, Juan Guaidó, ND le preguntó cuál es su opinión sobre estas posturas, a lo que el líder opositor, respondió:

– El objetivo sigue siendo elecciones presidenciales y parlamentarias libres sin desmedro de las regionales y municipales. Pero, el reto es que, pragmáticamente hablando, hoy ningún dirigente que quiera participar puede hacerlo por la sencilla razón de que están inhabilitados o están ilegalizados los partidos. Hoy los partidos están en manos de los alacranes. La tarjeta de AD la tiene una persona que lamentablemente se dejó sobornar por la dictadura; está sancionado por EEUU y por Europa por recibir sobornos para arrebatar una tarjeta que le corresponde es a los adecos.

– Pero, también pasa con VP y con los otros partidos. Así que el reto es condiciones para una salida a la crisis que atraviesa Venezuela y trata de dar respuesta no al dilema de si ir o no, sino que la lucha es por condiciones para elecciones libres.

– ¿Aceptaría usted ir a elecciones libres pero nada más de gobernadores y alcaldes?



– No serían elecciones libres porque no hay un CNE independiente ni transparente que es la condición primaria. Este CNE independiente es quien debería convocar y resarcir la elección presidencial y parlamentaria pendientes. Entonces, elecciones libres son elecciones libres, no es la elección que le convenga a la dictadura; no es elegir la reina de carnaval de cualquier feria, que es la que le convendría a la dictadura porque en esa no arriesga su poder.

– Al final del día, la solución al conflicto es de origen político y es la usurpación de Maduro y es la pretensión de usurpación que nadie le compró el 20 de mayo de 2018, ni el 6 de diciembre. Así que condiciones electorales deben ver con: árbitro, cronograma electoral, legalización de partidos y devolución a sus legítimos dirigentes, cese de la persecución. O sea, la dictadura no puede elegir a nuestros candidatos a través de la cárcel, la persecución, el exilio. Y, por supuesto, una elección libre requiere la observación internacional.

Por el momento, queda esperar cuál será la posición oficial del G4 y si el gobierno interino cambia su estrategia frente a las elecciones de gobernadores y alcaldes.