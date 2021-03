Al país ingresan más billetes en dólares de alta denominación que de baja: Econométrica

Econométrica explicó este martes que la escasez de billetes de baja denominación en dólares se debe en parte a que los que llegan al país traen más billetes de alta denominación que de baja, y además en la dinámica comercial en la frontera con Colombia se utilizan billetes de alta denominación.

“¿Por qué hay en Venezuela escasez de billetes de baja denominación en dólares?. ¿Cómo llegan los $ en efectivo a la economía nacional?. ¿Se normalizará la disponibilidad de efectivo en divisas en el país?. Acá te lo contamos. Y si ingresan dólares en efectivo en el país, ¿por qué hay pocos billetes de baja denominación? Por temas de practicidad. Para una persona que ingresa a Venezuela (por avión, barco o vía terrestre), es más simple tener en su poder billetes de alta denominación que billetes de $1, $5 y/o $10”, indicó Econométrica en su cuenta Twitter, citando su Informe de Mercado de Bienes y Servicios (IMBS).

Además explican que la escasez de billetes de baja denominación es debido también por “la dinámica comercial entre la frontera de Venezuela y en especial con Colombia, donde se genera un importante flujo de dólares en efectivo, por exportaciones no tradicionales, así como por actividades ilícitas. Buena parte ocurre en billetes de alta denominación ($50 y/o $100)”.

Proceso de dolarización informal



En ese contexto, relatan que para comprender por qué hay pocos billetes de baja denominación en divisas (ej.: billetes de $10, $5 y/o $1) en el país, “es vital entender cómo llegamos hasta este punto, es decir, al actual proceso de dolarización informal que vive la economía venezolana. La dolarización informal que ocurre en Venezuela se inicia una vez que el país empieza a padecer el fenómeno conocido como hiperinflación (desde oct-17, según cálculos del IMBS de Econométrica). Este proceso conlleva a que los Bs. pierdan valor rápidamente en el tiempo”.

“Las personas, al ver que los Bs. pierden valor rápido, se refugian en moneda dura ($, €). Esto se conoce, en la literatura económica, como un desplome de la demanda de saldos reales y la moneda local se convierte en una auténtica ‘papa caliente’. En el gráfico se puede apreciar cómo fue tomando forma el proceso de hiperinflación en Venezuela, el cual inició en oct-17 con una variación porcentual de 50,6% según EIE y por ende la paulatina dolarización de la economía, la cual se fue incrementando en 2018 y en especial en 2019”, señalan.

Dolarización se marcó más desde 2019



¿Por qué el proceso de dolarización en Venezuela se hizo tan marcado a partir de 2019?. “Porque en ene-19 se alcanzó la inflación mensual más alta de la historia (270,1%, según Econométrica), lo que equivale a que los precios se duplicaban, en promedio, cada 12 días aproximadamente. Otro hecho, ocurrido en 2019, acentuó la dolarización en Bandera de Venezuela. ¿Cuál fue?. La razón fueron los apagones en todo el país. Las personas tenían que pagar y no tenían cómo. Los puntos de venta no funcionaban y no había bolívares en efectivo”.

¿Cómo llegan, hoy día, dólares en efectivo al territorio nacional?



Dado que la dolarización ocurre de manera informal, los billetes ingresan paulatinamente por vía terrestre (fronteras), vía marítima (barcos mercantes, turismo) o por vía aérea (turismo, negocios). “Otra manera en la cual el dólar en efectivo va circulando en la economía nacional de Venezuela es mediante el pago de bienes y servicios en divisas por parte de las personas que tienen, desde hace años, ahorros en $ y que, desde hace poco, los están utilizando para hacer estas transacciones a lo interno”.

Dolarización formal “no es posible”



Para llevar a cabo una dolarización formal de la economía, sería necesaria la coordinación de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central del país que vaya a llevarlo a cabo. El Banco Central, para hacerse de dólares en efectivo (de distintas denominaciones, desde $1 hasta $100), tendría que coordinar con la Reserva Federal de los EEUU, mediante un canje de reservas internacionales. “En el caso de Venezuela, esta coordinación no es posible”.

“Realizar una dolarización formal en Bandera de Venezuela no es posible, de momento, debido a las actuales sanciones del gobierno de los EEUU a la administración de Nicolás Maduro. En consecuencia. ¿Hay solución a la escasez de dólares en efectivo de baja denominación ($1, $5 y/o $0)?. No, por ahora”, concluye Econométrica.