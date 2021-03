Alerta: Blinken Secretario de Estado EE.UU, acaba de terminar llamada con @Jguaido

REPORTE CONFIDENCIAL: Desde hace 72 horas fuimos informados sobre la confirmación de un contacto virtual entre el Presidente interino y el nuevo jefe diplomático de EEUU. La misma fuente nos confirmó a las 5 de la tarde, que la conversación se había producido y que serán las partes las que producirán una declaración sobre los alcances sobre la plática.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se comunicó por primera vez con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Así lo reportó The Associated Press a través de su corresponsal para el país caribeño, Joshua Goodman, quien citó a dos fuentes venezolanas. No trascendió de inmediato el contenido de la conversación.

Horas antes, el líder de la diplomacia del país norteamericano se había comunicado con su homóloga de Noruega, país que ha jugado un rol de mediador entre la dictadura y la oposición durante los últimos años

NEW: @SecBlinken spoke to Venezuelan opposition leader @jguaido by phone today, two Venezuelan sources tell @AP. Waiting for a read out from @StateDept.