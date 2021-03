Chile | Antofagasta vuelve a las calles: Masiva jornada de protestas marcó el inicio de marzo

Llegó marzo y a pesar de las dificultades por consecuencia de la pandemia, la comunidad se hizo escuchar una vez más en sus demandas y descontentos que se mantienen y acumulan molestia ciudadana desde hace décadas, a través de una multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Antofagasta, denominada “Marcha Super Lunes” durante la tarde de este lunes 1 de marzo.

La convocatoria inició en la Plaza 21 de Mayo de Antofagasta, recorriendo por Avenida Argentina, con gritos y pancartas que destacaban la consigna “Fuera Piñera”, exigiendo la dimisión del Gobierno debido a que se mantienen las desigualdades, falta de acceso a la justicia, corrupción y violaciones a los DDHH que gatillaron el estallido social en octubre del 2019 y que a pesar de la pandemia, se mantienen como parte de las demandas colectivas y transversales de la población.

Lo anterior coincide además con que la Justicia declaró el pasado 27 de febrero como admisible la querella contra Sebastián Piñera, el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich y el ex Subsecretario y hoy candidato Arturo Zúñiga por delitos de corrupción, contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados en el manejo de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El grupo se reunió finalmente en “Plaza de la Revolución” pasadas las 21:00 horas, acompañado a la distancia por otros puntos de encuentro a lo largo de la ciudad con el mensaje “No dejaremos las calles”, haciendo referencia a próximas convocatorias que ya circulan en redes sociales.

Asimismo, posteriormente, se registraron bloqueos y barricadas en diferentes puntos de la capital regional, en señal de protesta. Hasta el momento se desconoce el número de personas detenidas por la manifestación.

A nivel nacional hubo manifestaciones que en Santiago se concentraron con manifestaciones de estudiantes secundarios y una gran concentración en el sector de la “Plaza de la Dignidad” en Santiago, como también en las principales ciudades del país.

ESTA TARDE │ Se registra Marcha en Antofagasta, exigiendo la salida de Piñera y denunciando la brutal represión desde el 18 de octubre de 2019. Antofa no suelta las calles.

Vía @antofamarcha pic.twitter.com/HN1jP5Buwx — Capucha Informativa (@capucha_informa) March 2, 2021