EEUU | El Senado de EE.UU. confirma a un latino como secretario de Educación de Biden

El Senado de Estados Unidos confirmó este lunes al latino Miguel Cardona como nuevo secretario de Educación del Gobierno de Joe Biden.

Cardona, que hasta la fecha se desempeñaba como comisionado de Educación de Connecticut, fue confirmado en la Cámara Alta con 64 votos a favor y 32 en contra.

Nacido en Connecticut de padres puertorriqueños, Cardona es un profesor que desde su actual cargo ha tenido que supervisar la enseñanza a distancia de miles de estudiantes debido a la pandemia de la covid-19.

En su nueva responsabilidad tendrá el enorme reto de guiar al Gobierno de Biden en la estrategia de reapertura de las escuelas cerradas tras el estallido de la pandemia.

Tras ser nominado por Biden para el cargo, Cardona prometió que hará todo lo posible para que niños y jóvenes puedan acceder a las mismas oportunidades educativas.

«Para demasiados estudiantes, su código postal y su color de piel sigue siendo lo que mejor predice las oportunidades que tendrán a lo largo de su vida», lamentó Cardona, quien citó al académico Pedro Noguera para afirmar que EE.UU. ha permitido durante demasiado tiempo «la normalización del fracaso».

Congratulations to @teachcardona—our new Secretary of Education. This is a moment of crisis, and I know Dr. Cardona’s experience will allow him to tackle the many challenges facing students, educators, and schools head-on. https://t.co/UVecz6wJTX

— Senator Patty Murray (@PattyMurray) March 1, 2021