EEUU | Texas levanta la orden de llevar mascarilla pese al riesgo por la pandemia

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, levantó este martes la orden a nivel estatal de llevar mascarilla para protegerse de la covid-19, con lo que se convierte en el primer gran estado de EE.UU. en eliminarlo, pese a las advertencias de las autoridades médicas en medio de la pandemia.

En una rueda de prensa desde Lubbock, Abbott indicó que también a partir del próximo 10 de marzo todos los establecimientos podrán abrir sin ningún tipo de restricción.

«Demasiados texanos han sido apartados de oportunidades de empleo. Demasiados propietarios de pequeños negocios han sufrido para pagar sus cuentas. Esto tiene que acabar. Es hora de abrir Texas al 100 %», afirmó Abbott.

«Además -agregó- pongo fin a la orden de la mascarilla».

Abbott justificó su decisión por el buen ritmo de vacunación y señaló que la próxima semana se habrán administrado más de 7 millones de vacunas.

No obstante, pidió «responsabilidad personal» y seguir las indicaciones médicas.

NEW: Issuing an executive order to lift the mask mandate and open Texas to 100 percent. pic.twitter.com/P4UywmWeuN

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) March 2, 2021