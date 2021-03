Le caen encima a Dave Capella por no mostrar pruebas de que su mamá tiene COVID y pedir dinero

El reconocido animador de origen venezolano Dave Capella, se convirtió en el centro de las criticas luego de solicitar dinero a sus fanáticos para costear los gastos de su recuperación y la de su madre.

Todo comenzó cuando «Chepa Candela«, aseguró que tenía información de muy buena fuente que Dave y su madre no estaban recluidos en una clínica como lo había dado a conocer.

Y que además, estaba recibiendo tratamiento totalmente gratuito en dicha institución tanto él como su progenitora. Recordemos que, el criollo había pedido mediante Go Foundme el total de 40.000 mil dolares para pagar los gastos de su recuperación.

A través de su cuenta de IG, Chepa escribió:«Y entonces así es como #DaveCapella decidió estafar a la gente pidiendo $40.000 alegando que su mamá y el tienen COVID-19, situación que es cierta, pero sucede que se de una fuente confiable yo se que el señor Dave no está en ninguna clínica, se valió de su fama para que le consiguieran una habitación solo para él y la mamá en el Hospital Domingo Luciani, en donde está recibiendo todo el tratamiento de manera GRATUITA, además de estar hospitalizado por decisión propia porque los doctores le han asegurado que no está grave y tanto él como la mamá pueden seguir el tratamiento en su CASA. Ahora me pregunto yo ¿$40.000 para qué? Lo peor son los alcahuetas amigos suyos de Venevisión posteando su estafa del GoFundMe. Das pena Capella».







Por otra parte, usuarios en redes sociales criticaron que el presentador en ningún momento ha mostrado pruebas de que efectivamente su madre tenga Covid.

Dave Capella se defiende de las acusaciones de estafador y amenaza este periodista “Nos vamos a ver la cara”

El animador no se quedó callado ante la serie de denuncias públicas que hicieron en su contra a través de las redes sociales luego de que se diera a conocer que se encuentra complicado de salud puesto que tanto él como su mamá contrajeron Covid-19, por lo que hicieron un GoFoundMe en donde pedían la colaboración para recaudar el monto de 40 mil USD y poder costear los gastos clínicos.

Las acusaciones de estafa vinieron luego de que la cuenta Chepa Vzla dijera que su fuente aseguró que Dave y su mamá no estaban en una Clínica, sino en un hospital, por lo que el costo era muy exagerado.

El también profesor de oratoria recurrió a sus historias de Instagram para responder, acusando al periodista William Guzmán de haber comenzado todo este embrollo en donde se pone en tela de juicio su nombre.

“Léeme bien! William Guzmán escondido en tu closet del cual disparas a todo dar. Te he respetado, he sido un caballero pero JÚRALO nos vamos a ver la cara. Basura!”, escribió Capella.

Asimismo, se aseguró que tanto él como su mamá se encuentran hospitalizados en Clínicas Caracas para recibir el tratamiento contra el coronavirus.

