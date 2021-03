Más del 90% de los presos políticos venezolanos no ha tenido derecho a juicio

El presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmó que más de un 90% de las personas que han estado detenidas por razones políticas -y que desde 2014 hasta la fecha suman más de 15.600- no han tenido derecho a juicio.

En una rueda de prensa, el abogado señaló que la mayoría están en detención preventiva, son llevados un tribunal pero no han sido condenados y son matenidos presos por años.

Según las cifras del Foro Penal, 88% de los presos políticos no tienen condena. «Son personas que claman no solo por justicia, claman por una audiencia para ser escuchados (…) estos procesos se paralizan para no permitir el derecho a la defensa de los acusados».

Solo 7% de los presos políticos han tenido condena, y 5% admitieron delitos y obtuvieron condenas por ello. Mientras que el 74% de los presos políticos ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, no han tenido una sola audiencia. Solo 20% tiene un juicio abierto.

El Foro Penal también reportó que en más de un 90% de los casos no se ha pasado de la primera audiencia antes de que estas personas sean excarceladas por alguna decisión de un poder del Estado.

Además 56% que están a la espera de juicio tienen más de un año presos, cuatro de ellos tienen seis años presos en espera de que se abra un juicio, como es el caso de Antonio Garbi, señaló Romero a la prensa. «La gran mayoría de las personas que no han tenido derecho a juicio han tenido dos años presos. Esto es en todas las cárceles, porque de una u otra forma han sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes».

«¿Cómo se puede decir de que una persona es culpable cuando no ha tenido derecho a juicio? ¿Cómo pueden decir que esto no es una detención arbitraria? Se demuestra que son detenciones arbitrarias, ilegítimas y con el objetivo de sancionar a las personas por fines meramente políticos», sentenció el presidente de Foro Penal.

El abogado recordó que no son solo cifras, «son seres humanos que sufren. Quiero recordar el caso del sargento Juan Francisco Díaz que tiene más de diez años preso, que ha sido sometido a tratos crueles que han sido denunciados a las autoridades».

Por su parte, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, señaló que las estadísticas demuestran que el proceso penal en los casos políticos no se utiliza para demostrar la verdad por la vía jurídica, «es decir la verdad no cuenta, no se quiere cumplir con ese objetivo del proceso penal de conseguir la verdad de los hechos. Por el contrario, se quiere convertir en un castigo anticipado».

Dijo que esto es particularmente grave, pues la legislación venezolana establece que la detención preventiva es absolutamente excepcional y no puede prolongarse más de dos años para evitar lo que ocurría hace tiempo sobre el cumplimiento de la pena sin alguna condena.

En todos los casos de arrestros arbitrarios que se han contabilizado, dijo Himiob, se ha denunciado que así lo son «y se ha pedido la judicialización de los funcionarios que cometen este tipo de violaciones (…) Al poder no le interesa que se sepa la verdad, ni siquiera les interesa que las personas sean formalmente declaradas culpables».

