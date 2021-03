Perú | Candidato Rafael López Aliaga pide la renuncia de Sagasti por ineptitud

Líder de Renovación Popular afirma que el actual Gobierno morado comete genocidio al negarse que la empresa privada importe vacunas al Perú para salvar a la población

“¡Renuncie Sagasti!”, exclamó el candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga quien se mostró indignado con la expresión mezquina del presidente Francisco Sagasti, al negarse a que la empresa privada importe las vacunas contra el Covid-19 al Perú, soltando una frase errática como que “no queremos que el que tiene plata se vacune, y el que no tiene no se vacune”.

Para el empresario Rafael López Aliaga lo expresado por el presidente transitorio es una frase que lo pinta de cuerpo entero y hasta lo revela como un simple “criminal” que prefiere la supremacía de su ideología ciega y clasista, por encima de la vida de los peruanos que sufren y mueren con la segunda ola del virus del Covid-19.

GENOCIDIO

“El Gobierno de Francisco Sagasti comete genocidio si no permite que las empresas privadas importen las mejores vacunas contra la COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19”, señaló el candidato presidencial de Renovación Popular.

Cabe indicar que una de las incomprensibles posturas del presidente Francisco Sagasti ha sido sostener que el Gobierno es el único que tiene derecho a negociar con los laboratorios de las vacunas contra el covid-19, aunque ha conseguido apenas un millón de las vacunas chinas Sinopharm.

El candidato presidencial indicó que ante la inoperancia exhibida por el Gobierno para gestionar las vacunas contra el covid.-19 y peor aún conseguir las plantas de oxígeno, así como evitar la corrupción en el sector salud, donde se produjo el caso “Vacunagate” es indispensable que el presidente Sagasti renuncie al cargo al que llegó sin que ningún peruano lo elija.

NEGATIVO

López Aliaga indicó a LA RAZÓN que la actitud negativa del Gobierno de Sagasti de no permitir que las empresas privadas importen vacunas contra la COVID-19 lo lleva a cometer genocidio con tantas muertes diarias y debería entender que la historia y el pueblo lo juzgarán por su inoperancia.

Indicó que la Constitución no indica en ningún lugar que los privados no pueden importar un bien para salvar la vida de los ciudadanos y consideró que han tomado al Perú como rehén.

El candidato celeste planteó las siguientes interrogantes: ¿Los funcionarios del Vacunagate que se inocularon las vacunas acaso son pobres y vulnerables? ¿La Fiscal de la Nación abrirá investigación contra Vizcarra por vacunarse? ¿El médico Germán Málaga, será destituido de la función pública por hacer dispendio con las vacunas que no eran suyas?

RESPUESTA

El candidato presidencial se extrañó al escuchar la sórdida respuesta del presidente Sagasti dicha con marcada indiferencia y hasta con desprecio hacia los 33 millones de peruanos y de los miles que sufren la pérdida de sus familiares muertos por la segunda ola del Covid-19, sin que nadie haga algo.

“Este gobierno de Sagasti tiene, de una buena vez, que permitir que los privados tipo AFP y compañías de seguro compren las vacunas para sus afiliados y traigan un lote de vacunas solidarias. No permitir esta importación se llama genocidio”, afirmó López Aliaga.

Añadió que en la Constitución no señala en ningún párrafo que los privados no pueden importar un bien para salvar la vida de los ciudadanos. “Es una violación que linda con el genocidio. He tenido dos personas cercanas a mí fallecidas por culpa de esta política genocida que ya lleva un año”, expresó López Aliaga.

López Aliaga dijo que la Constitución no señala en ningún párrafo que los privados no pueden importar un bien para salvar la vida de los ciudadanos.

PROPUESTAS

El candidato presidencial Rafael López Aliaga presentó algunas de sus propuestas de gobierno y se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la devolución de aportes de la ONP. Asimismo, continuará por todo el país con su propuesta de hambre cero, empleo digno y masivo, cárcel efectiva para robos menores y expulsión de extranjeros que delinquen.

“Yo planteo para la ONP y la caja militar un sistema de cuentas individuales, que no se le dé la plata a señores que ni conocemos y que hacen una olla común”, señaló.

El candidato López Aliaga dijo que postula a la presidencia por tres razones: “Por amor a Dios, a mi patria y a todas las familias del Perú que ahora la pasan muy mal”, dijo. Asimismo, mudará el Ejecutivo a Junín, fusionará los ministerios a 10, defenderá la vida desde su concepción y cadena perpetua a los corruptos son algunas de sus propuestas.

TREN COSTERO

Entre sus propuestas está la de construir un tren costero desde Tumbes a Tacna, además de instalar postas médicas en los cerros, eliminar las services explotadores y reducir el sueldo de los congresistas y del Ejecutivo son otras de sus propuestas.

En el plano económico, el plan de gobierno de Renovación Popular comprende la “reconstrucción integral” del sistema de pensiones y la creación de centrales de compra de productos agropecuarios. En cuanto a la fiscalización, el candidato dijo que implementará un programa denominado ‘Corrupción Cero’, para sancionar a los funcionarios que busquen beneficiarse con recursos públicos.