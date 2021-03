Perú | Carnecitas (02/03/2021) Yohny Lescano – La Razón

Lescano, en caso de llegar al gobierno, descarta apoyar los proyectos mineros que no tengan licencia previa / El candidato presidencial Yohny Lescano (AP) sostiene que no es partidario de las inversiones mineras conflictivas y en todos los casos buscaría acuerdos entre las empresas y las poblaciones para obtener la licencia social necesaria, como son los casos de proyectos como Tía María (Arequipa) o Conga (Cajamarca), donde como se recuerda sus poblaciones en el pasado, a costa de siete muertos en el primer caso, y cinco en el segundo, los rechazaron porque sus ejecuciones anularían la agricultura.

Pone sus cartas en la mesa

En atención a los luctuosos sucesos del pasado, que no deben volver a repetirse, es atendible su declaración política: “No voy a jugar con la vida de los peruanos, No voy a tratar de meter presión, de ejecutar a presión determinados proyectos (mineros) en áreas matando a los agricultores en las carreteras en sus reclamos”, e igualmente dijo que la Ley de Consulta Previa debe cumplirse, con “auténticas consultas previas” y no consultas “bambas”, que como se sabe solo han agravado los conflictos.

Alternativa de explotación

Cabe destacar que en el debate de los proyectos mineros conflictivos, como los citados por Lescano, nadie hace mención al fuerte reclamo de los gremios de agricultores de Cajamarca y Valle del Tambo (Arequipa), de que las plantas de tratamiento deben estar ubicadas en lugares distintos de los lugares donde se realiza la extracción del mineral, a donde debe ser transportado por mineroductos, para realizar sus conversiones en metal, sin dañar a ninguna otra actividad económica.

Experiencia internacional

Esta alternativa de no procesar mineral en el lugar de sus extracciones, sino en lugares distintos, con el uso de mineroductos, para evitar el daño a agricultura, que es el sustento de vida de millones de peruanos, es una modalidad practicada en Europa y los propios EE.UU. por empresas mineras modernas. El expresidente P. P. Kuczynski, cuando era candidato presidencial, sustentó y defendió esta modalidad de explotación minera, aunque nunca hizo esfuerzo alguno porque se cumplan en el Perú.

Candidatos por una nueva Constitución

De los diez principales candidatos, tanto de derecha como de izquierda, nueve de ellos están de acuerdo en una reforma de la Constitución de 1993, con la excepción de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quién ha reafirmado que la Carta Magna promulgada por su padre, el expresidente Alberto Fujimori, será la herramienta principal de su hipotético gobierno para volver a salvar al Perú, como lo fue al superar la crisis hiperinflacionaria que dejó el primer gobierno de Alan García”, dijo.

Posiciones coincidentes

Veamos: César Acuña (APP) propone una reforma parcial; Rafael López Aliaga (RP), para combatir a los monopolios que distorsionan la economía; Daniel Urrresti (PP) reformar algunos puntos; Julio Guzmán (Partido Morado), porque la actual tiene muchos “vacíos”; José Vega (UPP), la actual es entreguista; Marco Arana (FA), a través de una Constituyente; Daniel Salaverry (SP) para definir un parlamento unicameral o bicameral, y Pedro Castillo (Perú Libre), para solucionar los conflictos sociales

Ugarte con mejor cintura

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, demostró tener mejor cintura política que el presidente Sagastí, pues mientras este se mostró contrario a que las empresas privadas las importen para vacunar gratis a sus trabajadores, al decir “no queremos que el que tiene plata se vacune”, el titular de Salud virtualmente lo contradijo al sostener que “si un laboratorio negocia con el sector privado para comprar vacunas, el gobierno no tiene por qué impedirlo”. Ugarte se ha expuesto a un jalón de orejas de su jefe.

En carne propia

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que ha emergido del 2% a más del 7% de aceptación en el último sondeo electoral, se ha comprado el pleito de los privados tipo AFP y compañías de seguros, para importar vacunas solidarias, porque según lo ha confesado a la prensa, él ha vivido en carne propia la pandemia del coronavirús, al contarse entre los miles de contagiados, y también ha tenido dos personas cercanas fallecidas por este mal.

Pleito de la ivermectina

López Aliaga se cuenta entre los candidatos que rechazan la prohibición del MINSA, dictada por las cadenas de clínicas y farmacias, del consumo de la ivermectina para prevenir la infección del virus del covid, al demandar al gobierno que dé luz verde al pedido de un grupo de médicos para masificarlo, luego de los resultados exitosos en diferentes provincias, donde gracias a este ensayo, los contagios han descendido al piso. López es partidario de su uso con receta médica y no sea automedicado.

UPCH reemplaza a Málaga

El Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) nombró ayer a la doctor PhD en Ciencias Biomédicas y Farmacéuticas, Coralith García Apac, graduada en la Universidad Libre de Bruselas, como investigadora principal del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, en reemplazo del doctor Germán Málaga, luego de que este fuera suspendido, tras conocerse que se vacunó irregularmente contra el COVID-19 a diversos funcionarios públicos fuera de la investigación.