Perú | «No queremos que el que tiene plata se vacune y el que no tiene, no…»

francisco sagasti se opone a que empresas privadas importen vacunas con mayor rapidez

El presidente de la República, Francisco Sagasti, dijo que lo que quiere el Gobierno “es equidad y velocidad” y soltó de pronto una frase de sesgo ideológico, respecto a la propuesta del sector privado para la compra de vacunas en el país, afirmó que “lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune”, dijo anoche.

El periodista Luciano Revoredo, en la Columna del Director que escribe en el portal “La abeja” señala que Sagasti en deplorable aparición en el programa Cuarto Poder, muy pegada a la escuela de la verborrea progre, nos sometió a una cháchara por momentos soporífera. El momento crucial de toda su declaración sería cuando se refirió al tema de la importación de vacunas por los privados y manifestó:

“Lo que no queremos es que los que tienen plata se vacunen y los que no tienen plata no se vacunen”. Frase que lo pinta de cuerpo entero como un pobre hombre, que prefiere la supremacía de su ideología por encima de la vida de los peruanos.

Revoredo señala que Sagasti al negar que los privados traigan vacunas comete un crimen de lesa humanidad por razones ideológicas y añade que la estrategia del estado ha resultado es un fracaso, por el escándalo del vacunagate, que hasta el momento no termina de aclararse, no tenemos oxígeno, ni camas UCI y se han aplicado medidas absurdas de confinamiento que nos están llevando a la mayor crisis económica de la historia.

“En estas circunstancias surge la posibilidad que el empresariado privado importe vacunas y supla la deficiencia del estado. Se trata de un tema ideológico. Es la típica malignidad de los comunistas y sus cómplices. Sagasti prefiere ver morir a más peruanos antes que permitir que el sector privado solucione al menos en parte el problema. Y los privilegiados ya están vacunados”, sostiene Revoredo.

Indicó que estamos ante un estado incompetente que condena al país a la muerte, donde un ministro de salud vacilante que ya dos veces se ha desdicho en este tema, una absoluta incapaz como primer ministro anterior y un presidente que debiera ser vacado por incapaz e indolente, nos pone en salmuera y la debacle.

Luciano Revoreno refiere que este crimen que se está cometiendo el Gobierno responde a razones ideológicas. Omar Cairo, el cretino que funge de ser “constitucionalista”, siempre con rodilleras frente al poder, lo explicó en un tuit: “Si la empresa privada es más eficiente en comprar vacunas y así vacunar rápidamente a sus dueños y trabajadores; en el Perú el orden de vacunación sería: Empresarios, trabajadores de empresas, y si sobra: Médicos, enfermeras, policías y vulnerables.

A pesar de categórica predisposición de los gremios empresariales de comprarlas para vacunar gratis a sus trabajadores la respuesta fue rotunda ante el miedo al desequilibrio social que se produciría con los sectores pudientes, respecto de los sectores que carecen de recursos económicos.

Igualmente, a pesar que Rusia está dispuesta a negociar con empresas y gobiernos regionales para la entrega de vacuna Sputnik V, ahora Sagasti manifiesta que los laboratorios Pfizer y Sinopharm no están vendiendo vacunas a los privados. ¡Puras contradicciones!

De otro lado, el jefe del Estado sostuvo que lo que quiere su gestión “es equidad y velocidad” y que los laboratorios Pfizer y Sinopharm no están vendiendo vacunas a los privados. “Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos”, remarcó.

Sagasti también se refirió sobre el levantamiento de la cuarentena en Lima y otras regiones desde este lunes 1 de marzo, así como el plan de acción para salvaguardar la economía nacional en plena segunda ola del COVID-19.