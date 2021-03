Perú | Reapertura de agencias de Reniec generan aglomeraciones

Madres que cargaban a sus menores hijos, afuera del Reniec, reclamaron que no se respetaba el derecho a lugar preferencial.

La reapertura de las agencias presenciales del Reniec ha ocasionado enormes aglomeraciones por parte de personas que necesitan con urgencia realizar diversos tipos de trámites. El hecho se suscitó en el centro de Lima, y muchos usuarios mostraron su descontento debido a la falta de organización, por parte de la entidad, para manejar las largas colas.

Desde las 7 a. m., decenas de personas llegaron a la oficina del Reniec ubicada en el jirón Cusco. “Vengo a recoger el DNI de mi hijo. Estoy (aquí) desde las 10 de la mañana. Esta cola que he hecho se inició en Andahuaylas, para todos es igual. Mi hijo tiene varias consultas médicas y necesita el documento para cualquier hospital y posta”, comentó una de las afectadas identificada como Gloria.

De igual manera, madres que cargaban a sus menores hijos, reclamaron que no se respetaba el derecho a lugar preferencial. “Estoy desde las 8 a. m., vengo por recojo de DNI. Mire a mi bebé, ni siquiera nos dejan pasar por preferencial. En mi caso, soy extranjera, la página de Reniec no me carga y me entregaron un ticket en donde dice la fecha y la hora. Me dijeron 1 de marzo, turno mañana y ya van a ser las 2 p. m.”, expresó una de ellas.