Profesores universitarios se declaran en «emergencia laboral» y piden vacunación masiva

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) declaró que las universidades están en «emergencia laboral» y que no pueden regresar a clases bajo ninguna modalidad, hasta que existan condiciones: mejoras salariales, medidas de bioseguridad, acceso a internet y vacunación masiva.

A través de Facebook, la federación emitió un comunicado donde condenan que el Estado «ha roto unilateralmene la relación de trabajo razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas» y dicen que no volverán a trabajar «ni bajo amenaza».

Destacó que los derechos laborales de los universitarios deben ser defendidos por todas las instancias de gobierno y co-gobierno universitario. «No es aceptable recurrir a medidas coercitivas para el regreso a las actividades bajo cualquier modalidad, mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber: salario digno, ambiente sano (bioseguridad), servicios (incluido acceso a internet) e insumos (equipos y material didáctico)».

Recordó que es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones «indispensable» a las casas de estudio, estudiantes, profesores y empleados. Por lo que piden a cada agremiado realizar un levantamiento gráfico de la situación de la infraestructura universitaria en cada una de las instituciones.

La Fapuv rechazó la agenda del ministerio de Educación Universitaria para el año 2021, porque fue «aprobada de manera inconsulta, así como las pretensiones de imponer líneas de acción académicas y políticas en las universidades». «Rechazamos que se pretenda aprobar una nueva Ley de Universidades en un Parlamento (AN/6D) que solo representa al ejecutivo nacional y no representa al pueblo venezolano».

«Repudiamos el nombramiento de autoridades por parte del CNU, organismo que no tiene ninguna competencia para ello, dado el carácter originario de la autonomía universitaria», sentenció.

A continuación el comunicado íntegro:



Fapuv declara la emergencia laboral en las universidades y demanda salario digno, presupuesto justo y vacunación masiva contra el virus chino



En Venezuela no hay garantía de regreso a clases bajo ninguna modalidad. Al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas y llamamos a nuestros agremiados a no aceptar trabajar en condiciones de oprobio, ni bajo amenaza.

Las asociaciones de profesores defenderán a cada profesor que manifieste su imposibilidad de cumplir con su labor académica en las actuales condiciones.

La Junta Directiva de nuestra Federación acordó exhortar a los Rectores y Consejos Universitarios al diálogo social institucional respetuoso para la toma de decisiones con nuestro gremio, en función de garantizar el respeto a los derechos de nuestros agremiados y la defensa de la autonomía universitaria.

Nos comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo para propiciar las elecciones de autoridades, gremios y sindicatos, a través de los reglamentos institucionales, sin injerencias externas.

Los derechos laborales de los universitarios deben ser defendidos por todas las instancias de gobierno y co-gobierno universitario, y no es aceptable recurrir a medidas coercitivas para el regreso a las actividades bajo cualquier modalidad, mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber: salario digno, ambiente sano (bioseguridad), servicios (incluido acceso a internet) e insumos (equipos y material didáctico).

Ratificamos que el derecho al estudio es una responsabilidad del Estado venezolano, el cual debe garantizar las condiciones indispensables a las instituciones, los estudiantes, los profesores y demás trabajadores, para una educación de calidad.

Las asociaciones de profesores se comprometen a reunirse con las federaciones de centros y diferentes sectores de estudiantes para elaborar un plan de acción conjunto en defensa de las universidades, su autonomía y la calidad de la educación.

Hacemos un llamado a nuestros agremiados a realizar con sus asociaciones de profesores un levantamiento gráfico de la situación de la infraestructura universitaria en cada una de las instituciones.

Así mismo, debemos activar los comandos intergremiales en cada Universidad y acordar un plan de acción que incluya a todos los sectores universitarios (estudiantes, profesionales, empleados y obreros), colegios profesionales, sindicatos y gremios de todos los sectores de trabajadores y las ONG, para exigir nuestro derecho a un trabajo decente, la defensa de los derechos laborales y del salario, el derecho a la educación y a la salud.

Es indispensable aunar esfuerzos con el Magisterio, a través de un plan de acción conjunto, para la defensa del derecho a una educación de calidad y por nuestros derechos laborales, ya que, en la actualidad, el Estado se ha retirado completamente de esta obligación, y ha liquidado la accesibilidad de la mayoría de la juventud venezolana a la educación.

Rechazamos la agenda del MPPEU para el año 2021, aprobada de manera inconsulta, así como las pretensiones de imponer líneas de acción académicas y políticas en las universidades, lo cual violenta la autonomía universitaria con rango constitucional.

Igualmente, rechazamos que se pretenda aprobar una nueva Ley de Universidades en un Parlamento que solo representa al ejecutivo nacional y no representa al pueblo venezolano. Y repudiamos el nombramiento de autoridades por parte del CNU, organismo que no tiene ninguna competencia para ello, dado el carácter originario de la autonomía universitaria.

“Es Fapuv una tierra de horizontes abiertos, en la cual se siembran luchas y se cosechan derechos”.

Nicolás Maduro, anunció este domingo, que a partir de abril iniciarán las clases presenciales. Según dijo, el regreso cumplirá con los protocolos de bioseguridad extrema para evitar que los contagios aumenten. El 13 de marzo de 2020, Delcy Rodríguez informó que fueron confirmados 2 casos de coronavirus en el país, por lo que decretó la suspensión de clases en todos los niveles a partir del 16 de marzo.