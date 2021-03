Refresca tu piel antes de dormir con esta mascarilla de pepino

Una mascarilla para refrescar tu piel antes de dormir es uno de los mejores tratamientos que puedes darle a tu rostro antes de descansar, además de refrescar hidrata y tu piel estará perfecta al día siguiente.

Con pocos ingredientes que, seguramente, ya tienes en casa puedes preparar esta mascarilla para refrescar tu piel y dejarla descansar durante toda la noche.

Para preparar esta mascarilla para refrescar tu piel necesitarás:

1/4 de pepino

1/4 de hoja de Aloe Vera

1 cucharada de miel de abeja

NOTA: Limpia y desinfecta el pepino y el Aloe Vera antes de usar. Recuerda enjuagar durante toda la noche la hoja de sábila para evitar picazón en tu rostro.

FOTO: IStock /Everyday better to do everything you love

¿Cómo preparar y utilizar la mascarilla para refrescar tu piel?

Coloca todos los ingredientes en la licuadora Desmaquilla y limpia tu piel Unta la mascarilla sobre tu rostro limpio Masajea tu rotro y deja reposar durante 10 minutos Enjuaga e hidrata con crema

Disfruta de la mascarilla para refrescar tu piel, hidrata y enamórate del resultado. Tu rostro descansará mucho mejor durante toda la noche y al día siguiente estará lista para un día más.

Si presentas alguna reacción alérgica, suspende el tratamiento y enjuaga con abundante agua.

Cocina Delirante