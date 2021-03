Al cierre del 2020 había $234 millones depositados en la banca

El anuncio de Nicolás Maduro sobre las cuentas en divisas está desfasado, tanto así que para diciembre de 2020 la banca venezolana tenía acumulado unos 234 millones de dólares en depósitos. Y no solo eso, ha sido exitoso, de acuerdo con el economista y calificador de riesgo bancario, Leonardo Buniak, en una entrevista exclusiva para ND.

“Los 234 millones es el total de dólares que tiene la banca venezolana en moneda extranjera por el instrumento de captación de depósitos, no convertidos, en cash”, señaló. Y ha sido exitoso, insiste, “básicamente porque la banca lo que ha hecho es entender el mercado, aprovechar la oportunidad de la dolarización transaccional”.

“La dolarización transaccional es un fenómeno que se amplía a una velocidad extraordinaria y que ya, en la frontera, las transacciones se hacen en un 98% en dólares. En la región capital se cifra en un 75% de las transacciones en dólares, al menudeo. El efectivo que queda se va acumulando en los supermercados, farmacias como Farmatodo o Locatel; panaderías, tiendas por departamento, licorerías o bodegones. Hay un conjunto de actividades comerciales que venden al menudeo en dólares”.

Buniak precisó que esta alta proporción de transacciones en dólares en efectivo representa un riesgo muy alto para los comercios, por lo que “es obvio que los principales clientes de los bancos son estas entidades comerciales”.

“Yo puedo asegurar que la mayoría de los clientes son corporativos, comerciales. No creo que exista una sola persona que pueda agarrar 500 dólares en efectivo y abrir una cuenta en Bancaribe, por ejemplo. No creo, porque cuando le haga falta, tendrá que ir al banco, a la taquilla, en semana flexible y ver si le devuelven por lo menos 100 dólares en efectivo”, indicó.

“Un caliche”

El 25 de febrero, en un acto político, Maduro mostró la tarjeta Débito Plus del Banco del Tesoro, la cual permite transar en dólares. Con eso, el mandatario socialista anunció la autorización de estos instrumentos. “Desde los que reciben remesas o los que tienen algún negocito y reciben alguna cosa pueden abrir y tenerla en cuenta en Venezuela”, señaló Maduro.

Pero esta noticia es vieja, de acuerdo con Buniak, porque en enero de 2020 el BCV aprobó el convenio cambiario N° 1, que destaca precisamente:

“Las personas naturales mayores de edad residenciadas en el territorio nacional, así como las jurídicas domiciliadas o no en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela podrán mantener en cuentas en bancos universales y microfinancieros regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, fondos en moneda extranjera provenientes de operaciones de carácter lícito, sean estas de fuentes del exterior o del propio sistema financiero nacional, e inclusive por depósito de efectivo, sin más limitación de aquellas que deriven de la política de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. A estos efectos, las mencionadas instituciones bancarias quedan autorizadas a recibir dichos depósitos, en cuentas a la vista o a término”.

Un mes antes, en 2019, se dio la apertura de las llamadas cuentas de custodia de divisas. “Estas cuentas no eran instrumentos financieros de captación de depósitos, ni cuenta de ahorro ni corriente; esa cuenta no era otra cosa que la caja de seguridad de la abuela cuando hace años iba al Banco Unión, al Banco Caracas y tenía una caja con una llave, donde había dinero, joyas, y cosas valiosas que preferían guardar en los bancos”, explicó.

Así, entrando el 2020, se anunció la noticia hoy calificada por Buniak como “noticia vieja, un caliche”.

“Nicolás Maduro lo está anunciando ahorita, la dolarización de la banca, lo de las cuentas en dólares. Pero eso no es noticia. Eso es viejo. Al cierre de diciembre de 2020, las cuentas de libre convertibilidad, que ya aparecen los balances de los bancos, acumulan 234 millones de dólares”, insistió.

“Desde enero 2020 tenemos la posibilidad de abrir una cuenta corriente en moneda extranjera, con muchos bancos ofreciéndolas. Se abre con efectivo solamente, no con transferencias bancarias desde el exterior porque tienes las sanciones. Al haber sanciones, no hay posibilidad de hacer una transferencia desde Miami, por ejemplo. Una vez que se evalúen los dólares, se abre. Esto en Mercantil. En Bancaribe puedes hacer pagos en establecimientos comerciales con tus dólares, con una Tarjeta de Débito, siempre y cuando el establecimiento tenga cuenta en Bancaribe, con el mismo instrumento financiero, porque no hay cámara de compensación en dólares en Venezuela”, apuntó.

“Hasta el momento esa ha sido la película”, comentó.

¿Pago de nóminas?

Esta semana José Morales, presidente del Banco de Venezuela, anunció que con las cuentas en divisas se podían pagar servicios y hasta nóminas. ¿Pero cómo es eso?

Consultamos a Buniak, y explicó: “Es decir, si una empresa tiene cuenta en dólares en ese banco, y tiene depositado 40 mil o 50 mil dólares en efectivo; se le autoriza la cuenta en nómina, que significa que se puede transferir dinero al empleado, en dólares, pero entregados en bolívares al tipo de cambio de referencia”.

“Resulta que hay una cuenta principal y otra de respaldo. La primera es en bolívares y la otra en dólares; pero lo cierto es que si se pagó la nómina, el banco le va a quitar al cliente de su cuenta en divisas, las divisas; y le dará los bolívares, al tipo de cambio en referencia, a los trabajadores”, prosiguió.

Así, enfatizó: “No es que los trabajadores van a recibir dólares. No. Van a recibir bolívares, pero indexados al tipo de cambio del día. Nunca les va a llegar dólares en efectivo, les va a llegar es bolívares, y el BDV va a descontarle al cliente, al patrono, los dólares. Y se va a quedar con el efectivo en dólares”.

Bancos, líderes en cuentas en dólares

Buniak compartió con ND el listado de los bancos líderes en cuentas en dólares, siendo el Banco Nacional de Crédito el que mayor cuota de mercado acumula en sus arcas.

Así lo detalló:

– BNC – 37% de la cuota de mercado

– Mercantil – 17%

– Venezuela – 12%

– BOD – 10%

– Bancaribe – 9%

– Banesco – 5%

– Bancamiga – 4%

– y Plaza, Provincial, BFC, Banco Activo con 2% y 1%

El economista concluyó que si bien todos los bancos del país ya registran captaciones en dólares, un 90 – 95% de las divisas captadas se concentran en solo nueve entidades financieras.

@jherreraprensa.