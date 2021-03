Colombia ¡Confirmado! Renunció Juan David Pérez, presidente de Nacional

Minuto30.com .- Juan David Pérez presidente de Atlético Nacional renunció la noche de este martes 2 de marzo.

De manera sorpresiva y cuando finalizaba la rueda de prensa tras la goleada del equipo verdolaga 5-0 a Alianza Petrolera, el comunicador del equipo informó a la prensa la renuncia del funcionario.

La salida de Pérez se haría efectiva en los próximos días.

¡ATENCIÓN! ¡PRESIDENTE DE NACIONAL RENUNCIÓ A SU CARGO! #ESPNRadioColombia Juan David Pérez no seguirá al frente de la institución. ¿Quién debería ser el nuevo presidente del equipo? pic.twitter.com/lJfdgE5TtT — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 3, 2021

#YoEscuchoElVbarCaracol Juan David Pérez renunció a su cargo de presidente de Atlético Nacional. Así lo confirmó el departamento de comunicaciones del club verde Ampliación de la noticia en El Vbar Caracol. Lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/Z15Nx0rUUq — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 3, 2021

Al finalizar la conferencia de prensa, el gerente de Comunicaciones Juan Fernando Ortiz dio a conocer la renuncia del presidente Juan David Pérez. Lastimosamente ni Win, ni Dimayor en sus canales de YouTube permitieron ver la intervención. — Juan David Londoño (@juandl84) March 3, 2021

¡ÚLTIMO MOMENTO, RENUNCIA JUAN D. PEREZ! El departamento de comunicaciones confirma que Juan David Pérez renunció a la presidencia de Atlético Nacional. pic.twitter.com/XCsry7lL0j — Atlético Nacional Mi Pasión (@atlnacionalcol) March 3, 2021

