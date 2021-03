Colombia Frente a extracción ilegal, Iván Duque propone centralizar la compra de oro

El presidente de Colombia Iván Duque, durante el Encuentro Latinoamericano de Minería, se refirió al tema de la extracción ilegal de minerales en el país.

El mandatario explicó, que busca establecer un diálogo con distintos actores de la cadena de extracción y distribución de oro en el país, con el fin de centralizar su compra y evitar así el comercio ilegal producto de la extracción ilegal de minerales.

«Hemos considerado reabrir una conversación, también con la banca central, para que volvamos a centralizar, en el caso específico, la compra de oro. De manera que no estemos expuestos a que esa extracción ilegal rápidamente termine en un mercado negro del oro en nuestro país, que termina siendo combustible de la violencia», dijo el mandatario.

Asimismo, hizo un llamado a la no estigmatización del sector en Latinoamérica, y para que se adelante una campaña eficaz con el fin de evitar la extracción de minerales.

«Es justamente esa extracción ilegal de minerales la que termina acumulando los mayores vertimientos de mercurio, haciendo deforestación y es la misma que se enlaza con fenómenos de criminalidad como el narcotráfico», explicó Duque.

En ese contexto, Duque anunció también que el Gobierno Nacional presentará en el mes de marzo, un proyecto de ley al Congreso para «fortalecer las sanciones por delitos ambientales y endurezcamos la sanción ilegal de minerales».

Finalmente, el Jefe de Estado también señaló que el país firmó el acuerdo de Minamata, para «que nos convirtamos en un país que prácticamente no use el mercurio en ningún nivel de explotación».

Es clave que emprendamos una campaña contra la extracción ilegal de minerales, que fomenta prácticas contra el medioambiente y es fuente de recursos para la criminalidad. Ante el Congreso, radicaremos proyecto para fortalecer sanciones a delitos ambientales y minería ilegal. pic.twitter.com/NXauEehS7m — Iván Duque (@IvanDuque) March 2, 2021

Por: 30 Minutos

Autor: Juliana Montoya

Fecha de publicación: 2021-03-02 20:08:15

Fuente