EEUU | Lo que sabemos del paquete de estímulo económico

La crisis sanitaria provocada por la pandemia global del COVID-19 desencadenó una crisis socioeconómica que empujó a miles de familias en Estados Unidos al desempleo, el trabajo informal, la falta de recursos para consumo o pago de alquileres de vivienda, entre otras cosas, que llevó al país a una recesión financiera.

LA PROMESA DE BIDEN

Si bien al momento de iniciar la pandemia el presidente Joe Biden no había asumido su cargo, durante su campaña prometió la creación de un ambicioso plan económico para combatir la pandemia que ha dejado más de 500 mil fallecidos en el país.

“El pueblo estadounidense merece una respuesta urgente, enérgica y profesional a la creciente crisis económica y de salud pública causada por el brote de coronavirus”, declara el presidente Biden en uno de sus escritos.

Aseguró que no hay tiempo que perder y que los legisladores tienen que actuar a través de la aprobación de un paquete de estímulo económico para dinamizar la economía.

LA APROBACIÓN DE LA LEY Y LOS VOTOS

La madrugada de este sábado 27 de febrero del 2020 la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan de rescate o ayuda económica propuesto por el presidente Joe Biden de $1,9 billones.

Todos los demócratas, a excepción de dos, apoyaron el histórico paquete de ayuda. La aprobación finalmente obtuvo 219 votos demócratas, contra 212 votos republicanos.

Luego de esta aprobación en el Congreso, la medida fue enviada al Senado, de ser aprobada, se enviará a la Oficina Oval del presidente Joe Biden para su debida firma y de inmediato, convertirse en ley.

Todo esto, según los procedimientos que establece la constitución para que una ley entre en vigor en Estados Unidos.

En la próxima semana el Senado discutirá la medida, donde posiblemente sea aprobada, ya que cuenta con la mayoría demócrata al igual que la Cámara de Representantes.

De llegar a convertirse en ley, esta sería la más importante promulgación legislativa del presidente Biden después de asumir su cargo el pasado 20 de enero en medio de una crisis sanitaria y económica.

Es decir, la quinta desde que inició la pandemia y la más acelerada en menos de 50 días durante su administración.

EL ESTÍMULO Y EL BENEFICIO

El proyecto de ley contiene un tercer cheque de estímulo de hasta $1,400 por

persona.

Dentro de este paquete, también están incluidos, beneficios de desempleo adicionales de $400 por semana para miles de personas en el país que quedaron sin trabajo.

El estímulo incluye más beneficios para usted y su familia, como, por ejemplo, una expansión del Crédito Tributario por Hijos.

En la álgida discusión del viernes pasado, los legisladores, sin embargo, no acordaron el aumento de salario mínimo federal de $15 dólares, lo que posiblemente podría quedar fuera de discusión en este momento.

(En esta sesión se estaba discutiendo también el salario mínimo federal.)

Los legisladores demócratas están acelerando este proceso para que se apruebe

antes del 14 de marzo, fecha límite en que 11 millones de personas pierden el

beneficio de desempleo, es decir, necesitan aprobar la ley antes de que expire la

“asistencia por desempleo de $300 semanales”.

Si se aprueba la ley, los beneficiarios recibirán $400 en vez de recibir $300 por

semana en sus cheques de desempleo, las personas verían un aumento de $100.

RECURSOS PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS Y LA PANDEMIA

Con más de quinientos mil fallecidos a causa de la pandemia y miles de pequeños

negocios a punto de cerrar sus puertas.

Este proyecto de ley proporcionará también millones de dólares en ayuda económica a pequeñas empresas, así como también, brindará recursos para la compra de pruebas y vacunas contra el COVID-19.

La ley también incluye $350 mil millones para los gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez, entre ellos la ciudad y el estado de Nueva York que ha sido

uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19 a nivel nacional.

LAS PERSONAS QUE NO CLASIFICAN

Según el plan actual de los demócratas de la Cámara de Representantes, las personas con un AGI (Ingreso Bruto Ajustado) de $100,000 al año quedarían excluidas de recibir un pago.

Los jefes de familia que ganan $150,000 al año y las parejas que ganan $200,000 también estarían por encima del límite superior para calificar a cualquier beneficio.

LAS PERSONAS QUE PODRÍAN CALIFICAR PARA ESTÍMULO

Algunas personas no califican para ningún cheque en el estímulo anterior, esta vez, podrían obtener una ayuda según lo que especifica el proyecto de ley.

Como dijimos en el acápite anterior, se espera que estos cheques de estímulo alcancen un máximo de $1,400 es decir, $200 más que la primera entrega.

En esta ocasión solo lo recibirán individuos que tengan un ingreso anual de hasta

$50,000.

Los jefes de familia cuyo salario sea de $75,000 o parejas casadas que tengan un ingreso conjunto de $100,000.

A diferencia de las dos entregas de cheques anteriores el monto inicial, era de

$75,000.

Dentro de la primera entrega, los contribuyentes que estaban solteros y ganaban

$99,000 o más, no recibieron nada.

Es importante remarcar que esto no es definitivo hasta que lo apruebe el Senado, lo firme el presidente y finalmente se convierta en ley, luego sí será definitivo.

El proyecto de ley de estímulo abriría los requisitos de elegibilidad para dependientes tanto niños como adultos.

Los dependientes mayores de 16 años no calificaban para el primer y segundo cheque, en este nuevo proyecto de ley hay un cambio, los estudiantes universitarios, los parientes adultos mayores y las personas de cualquier edad con ciertas discapacidades tienen derecho a recibir dinero como parte total del hogar.

Según el Peoples Policy Project, si este proyecto se convierte en ley, incluiría aproximadamente a 13,5 millones de adultos dependientes que no se contaban

antes.

LAS REGLAS PARA LOS HOGARES DE ESTATUS MIXTO

En la primera y segunda ronda, las familias de estatus mixto quedaron fuera de toda ayuda económica.

La actual propuesta de ley de este tercer cheque de estímulo de $1.9 billones podría incluir todas las familias de estatus mixto, donde sólo un miembro tiene número de Seguro Social. Es decir, en este paquete están incluidas las familias con hijos ciudadanos y padres no ciudadanos.

La ley no especifica si estos grupos excluidos en el estímulo anterior recibirán la cantidad máxima, al igual que los otros que cuentan con estatus ciudadano.

Al igual que el segundo estímulo, los cambios se podrían generar en los últimos

momentos de la negociación

En la Ley CARES de marzo, los hogares con una persona que no era ciudadana estadounidense, no eran elegibles para recibir un cheque de estímulo, incluso si

un cónyuge y un hijo eran ciudadanos.

Es importante recordar que, si la persona no ciudadana dentro del hogar de

estatus mixto no declaró sus impuestos, no podrá clasificar al paquete de ayuda.

LAS PERSONAS NO CIUDADANAS NO ERAN ELEGIBLES, PERO AHORA SÍ PODRÍAN RECIBIR LA AYUDA

La Ley CARES del año pasado estableció un número de Seguro Social como principal requisito para recibir el primer cheque de estímulo.

En esta nueva ley, el Congreso ha propuesto expandir las calificaciones para incluir a todas las familias de estatus mixto, donde al menos un miembro tiene un número de Seguro Social, para un tercer cheque.

Sin embargo, el 4 de febrero el Senado aprobó una enmienda en la que se impide que los pagos de estímulo estén dirigidos a los inmigrantes indocumentados.

LO QUE DEBE SABER SOBRE LA PENSIÓN ALIMENTICIA VENCIDA

En el primer cheque de estímulo si una persona no había pagado la manutención de sus hijos, su cheque podría haber sido tomado por atrasos dependiendo de la cantidad adeudada.

Al recibir el segundo cheque no se les embargo para cubrir sus pagos atrasados.

Sin embargo, una excepción parece ser para las personas que no realizan pagos de cualquier monto y necesitan reclamar el dinero del estímulo como un Crédito de Reembolso de Recuperación en sus impuestos.

La protección contra el embargo establecida en el segundo cheque no se extiende

a los pagos de recuperación realizados en el Crédito de Reembolso de Recuperación, según el Taxpayer Advocate Service, una agencia gubernamental independiente que trabaja con el IRS.

Eso significa, que todo o parte del dinero de estímulo recibido de esta manera podría potencialmente incautarse para pagar deudas pendientes.

El Servicio de Defensa del Contribuyente está instando al IRS a mantener intactos

los créditos de reembolso.

LAS PERSONAS ENCARCELADAS PUEDEN CALIFICAR PARA RECIBIR EL ESTÍMULO

Un juez federal ordenó al IRS que enviara los primeros cheques de estímulo a las personas encarceladas.

Estas personas no están excluidas de la nueva ley, lo que quiere decir que este sector de la población que se encuentra encarcelada es elegible y se mantiene actualmente.

Hasta el momento las autoridades no han detallado en este nuevo proyecto si se

excluye a estas personas.

Existen muchas probabilidades de que esto continúe a como se encuentra hasta el momento.

LOS ADULTOS MAYORES Y JUBILADOS

Bajo la Ley CARES, los adultos mayores, incluyendo las personas jubiladas mayores de 65 años, recibieron un primer cheque de estímulo, fueron elegibles para un segundo estímulo y muy probablemente, también sean elegibles para recibir un tercer estímulo.

El tercer cheque de estímulo podría hacer que los dependientes adultos mayores

sean elegibles para recibir más dinero en nombre del hogar.

LOS BENEFICIARIOS DE SSI Y SSDI DEBEN CALIFICAR PARA PAGOS DE ESTÍMULO

Aquellos que son parte de los programas SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) o SSDI (Seguro de Discapacidad del Seguro Social) bajo la ley CARES calificaron para un cheque.

Existe probabilidad que estas personas con este nuevo proyecto de ley también

sean beneficiadas.

Pero en esta oportunidad, no recibirán sus estímulos a través de su tarjeta Direct Express que el gobierno generalmente usa para distribuir los beneficios federales, sino que se realizará a través de una cuenta bancaria.

Los beneficiarios de SSDI pueden presentar el próximo año para solicitar un pago para ellos y sus dependientes.

En el proyecto de ley de diciembre, estos beneficiarios nuevamente calificaron para recibir pagos, junto con los beneficiarios de la Junta de Retiro Ferroviario y la Administración de Veteranos.

LOS NO CONTRIBUYENTES NO CALIFICAN

Para determinar la elegibilidad, cuando las personas recibieron su segundo pago, el IRS utilizó sus declaraciones de impuestos de 2019.

Las personas que no han declarado sus impuestos no son elegibles para recibir ningún tipo de estímulo o ayuda económica por parte del gobierno federal.

Quienes intenten realizar alguna gestión podrían verse involucrados en procesos penales.

Para la mayoría de las personas, los impuestos y los controles de estímulo están estrechamente relacionados.

Por ejemplo, el factor más importante para establecer límites de ingresos es su ingreso bruto ajustado, que determina cuánto del pago total de estímulo tendría derecho a recibir.

Lo mismo ocurrirá con una tercera verificación de estímulo.