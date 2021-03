España | El Barcelona y Puyol se cobran cuentas pendientes con el Sevilla

Las redes sociales han cambiado la forma de comunicarse a los clubes y el Barcelona no ha dudado en rescatar un antiguo tuit del Sevilla para tomarse la venganza. Tampoco se mordió la lengua Carles Puyol, que recordó el tuit que Suso puso tras el partido de ida insinuando que Pedri era un ‘llorón’.

El Barcelona sufrió para remontar la eliminatoria al Sevilla, pero finalmente gracias a los tantos de Dembélé, Piqué y Braithwaite consiguieron el 3-0 que les valía para sacar el billete para la final de la Copa del Rey. Los de Ronald Koeman dominaron pero necesitaron la prórroga para poder darle la vuelta al 2-0 que sufrieron en el Sánchez Pizjuán.

Aquella noche en Sevilla el Barcelona reclamó un penalti y Pedri, uno de los futbolistas que habló tras el choque lo recordó en sus declaraciones. Suso no tardó en utilizar las redes sociales para llamar llorón al mediapunta canario, algo que ahora se ha vuelto en su contra. Carles Puyol ha sido el encargado de citar aquel tuit del extremo del cuadro de Nervión para desearle irónicamente buenas noches.

Buenas noches! 💙❤️ https://t.co/p08xfVWMiz — Carles Puyol (@Carles5puyol) March 3, 2021

Puyol, que siempre ha sido considerado un caballero dentro y fuera de los terrenos de juego, fue increpado por uno de sus seguidores y el ex capitán del Barcelona no dudó a la hora de explicar el motivo de su tuit. «Siempre hay que respetar a los compañeros, y tan importante es saber perder como saber ganar, Pedri no se merecía eso, y en el fútbol todo vuelve», escribió el mítico defensa.

También qué? Para mi siempre hay que respetar a los compañeros, y tan importante es saber perder como saber ganar, Pedri no se merecía eso, y en el fútbol todo vuelve. Buenas noches.💙❤️ https://t.co/61OZxzxp4z — Carles Puyol (@Carles5puyol) March 3, 2021

Por si fuera poco el mensaje de Carles Puyol el Barcelona desde su cuenta oficial también se encargó de recordar un tuit que el Sevilla publicó antes de medirse al Dortmund, un día después de que el Barça cayese por 1-4 ante el PSG. Los hispalenses aquella tarde jugaron con uno de los memes más famosos: el de Piqué agarrando a Mbappé. «El fútbol es respeto. Buenas noches», compartieron los azulgranas.