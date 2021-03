Maestros de Margarita hacen otros trabajos por los bajos sueldos

Desde el momento en el que fueron suspendidas las clases presenciales en el país, debido a la pandemia del COVID-19, en los maestros del estado Nueva Esparta surgieron nuevas iniciativas en busca de ingresos económicos, mayores a los percibidos como docentes.

Tal es el caso de Maricarmen Rosa, una maestra con 24 años de servicio en la Unidad Don Rómulo Gallegos, ubicada en el sector Llano Adentro, Porlamar. «En medio de la cuarentena comencé a diseñar carteras, viseras, pamelas y morales, con material natural como es el cogollo de la palma de Datil y percibo al menos 20 dólares semanales», dijo a El Pitazo este miércoles 3 de marzo.

Rosa aseveró que con la venta de una sola pieza de su confección ya supera el monto de su sueldo mensual como docente, equivalente actualmente a cuatro dólares. «Realmente con lo que me pagan como maestra no puedo vivir, eso no alcanza absolutamente para nada, por lo que no me motiva a seguir en un aula de clases, prefiero continuar confeccionando con mis propias manos», expresó.

Esta misma decisión la han tomado otros profesionales de la educación en Margarita, quienes en estos momentos también se dedican a fabricar zarcillos, anillos, pulseras, trajes de baños, ropa íntima. Otros laboran también en el área de gastronomía y repostería, afirmó a El Pitazo este 3 de marzo, Celis Rodríguez, director regional de educación de la gobernación insular.

«Tememos un aumento en la deserción de maestros desde antes del inicio de clases presenciales debido a los bajos sueldos y la falta de beneficios laborales, lo que conllevó a una ola de nuevos emprendimientos por parte de los profesionales de la educación en busca de mejores ingresos económicos», destacó.

Rodríguez no detalló cuál es el porcentaje de los docentes que han desertado durante la pandemia.

Lisbeth MiquilenaOriente

