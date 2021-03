Perú | Carnecitas (03/03/2021) Ricardo Burga – La Razón

La del perro del hortelano / Para el congresista Ricardo Burga de Acción Popular, el Gobierno, tiene intereses para que solo la vacuna china y no otra. De otra forma, no se entiende por qué no deja que los privados compren. Dijo que existen otras vacunas, como la rusa, que tienen mejor efectividad y menor costo. Sin embargo, el Ejecutivo está empecinado con las de fabricación china, refirió.

Las fiscales y el ron Zacapa

Las fiscales del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” Rocío Sánchez y Sandra Castro se reunieron con Martín Vizcarra, en el edificio donde los dos últimos eran vecinos, ya se disponía de dos audios que rompían la teoría de que el moqueguano era un luchador anticorrupción. “El presidente Vizcarra chupa ron Zacapa en casa de Toñito” decía el empresario Antonio Camayo –en un material publicado el 2 de agosto por el portal Gatoencerrado

Nueva investigadora UPCH

El Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetana Heredia (UPCH) informó que se encargó a la doctora Coralith García la función de investigadora principal del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en reemplazo de Germán Málaga. El Consejo señala además que el caso de la aplicación indebida de la dosis llevó a las autoridades de la UPCH a renunciar a sus cargos.

Rafael López Aliaga repunta

El director de Vox Populi, Luis Benavente, dijo que los dos candidatos presidenciales que más han crecido en el último mes son Rafael López Aliaga de Renovación Popular (RP) y Yonhy Lescano de Acción Popular (AP), debido a que representan posiciones radicales en polos opuestos. Estas declaraciones las brindó tras referirse a la última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

PJ rechaza apelación fiscal

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la apelación de la Fiscalía para suspender por dos años las actividades políticas de Fuerza Popular. Además, la sala superior del Poder Judicial, revocó la vigilancia judicial impuesta por el juez Víctor Zúñiga contra el partido que preside Keiko Fujimori.

Sindicatos reclaman vacunas

El dirigente sindical Manuel Govea, criticó al presidente Francisco Sagasti por tergiversar el significado de “equidad” a costa de la salud y de la vida de miles de peruanos. Los sindicatos de diversos sectores productivos reclaman: “¿Por qué el Gobierno se niega a que nos vacunemos en las empresas donde trabajamos? Esto no es un tema ideológico o de clase, sino de vida”, apuntó

Piden reflexionar a Sagasti

El titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Servando García, emplazó al presidente Francisco Sagasti a recapacitar sobre su posición de no querer que los privados u otras instituciones puedan negociar la adquisición de vacunas contra el virus covid-19, ya que si se permite este acceso, se podría lograr de forma más efectiva la inmunización de la población.

Frepap rechaza egoísmos

La legisladora María Teresa Céspedes del Frepap rechazó las declaraciones del presidente Francisco Sagasti, quien, para justificar la negativa para que empresas privadas compren vacunas contra el coronavirus, dijo que “no queremos que los que tengan plata se vacunen y los que no tengan, no”. Céspedes consideró que “una vacuna que compre un privado será una vacuna más para una persona vulnerable”, expresó

De cara a la inhabilitación

La Comisión Permanente del Congreso aprobó los informes referidos a la procedencia de las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, y otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para realizar las investigaciones por el denominado caso Vacunagate.

Trabas para vacuna Sputnik V

Luego que el presidente Francisco Sagasti descartara la importación de la vacuna contra la COVID-19 por parte del sector privado, Roque Benavides, expresidente de la Confederación Nacional de InstitucionesEmpresariales Privadas (CONFIEP), aseguró que los privados ha recibido ofrecimientos de la Sputnik V; sin embargo, dijo que existen reacciones en contra de adquirir este fármaco para el país.