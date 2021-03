Perú | “Equidad no es condenar a muerte a miles de peruanos”

Manifestó candidata Keiko Fujimori respecto a lo dicho por el presidente Sagasti

Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, consideró que “los complejos ideológicos” del presidente Francisco Sagasti “están condenando a morir a todos por igual”, ante el pedido de diversos sectores para que las entidades privadas importen una vacuna contra el COVID-19.

“Señor presidente, hay que igualar hacia arriba, salvando vidas y no hacia abajo, dejando morir a miles de peruanos. Los complejos ideológicos están condenando a morir a todos por igual”, afirmó en un video en sus redes sociales.

Estas declaraciones se dan a raíz de que el último domingo, el mandatario aseguró que la posición del Gobierno es evitar que “el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune”.

Ante lo pronunciado por el jefe de Estado, la lideresa de Fuerza Popular replicó señalando “Señor Sagasti, equidad no es condenar a muerte a miles de peruanos porque sus traumas ideológicos prefieren que esa igualdad sea igualdad en la muerte y no igualdad en la vida. Esto no es una competencia, debe ser una suma de esfuerzos para salvar vidas”, refirió.

“Su obligación es salvar la vida de todos, si no lo hace tendrá después que responder ante Dios y frente a los peruanos”, dijo la candidata presidencial.