Predicciones para el mes de marzo de Mhoni Vidente

Según la astróloga Mhoni Vidente, las predicciones para este mes de marzo estarán muy relacionadas con un posible fin de la pandemia. La futuróloga señaló que este mes será el más cabalístico del año 2021 y reveló que será el comienzo del fin de la pandemia por covid-19. Además, predijo la llegada de un medicamento y una vacuna que fulminarán al virus.

A través de su canal oficial de YouTube, Mhoni Vidente, además, indicó que marzo estará lleno de energía y según indicó será un tiempo importante para dar inicio y cierre a la estructura de la fuerza que regirá gran parte de 2021. También dijo que todo este movimiento tiene que ver con la cuaresma.

El 13 de marzo, un número mágico según la vidente, inicia una nueva era para todos los seres humanos, pues durante 2021, y en especial en este mes, la energía estará centrada en reestructurar la abundancia y la prosperidad.

La popular astróloga dijo también que durante la cuaresma la presencia de los demonios rodearán a las personas en muchos aspectos que les pondrán obstáculos, pero que la luz divina siempre estará presente para ayudarlos a superar cualquier situación.

¿Fin de la pandemia?

Mhoni Vidente aseguró que durante este mes habrá una vacuna “fulminante contra el coronavirus”. Dijo que ese inmunizante será de una sola dosis y surgirá en Estados Unidos o Israel. Reveló también que esta será la vacuna que termine completamente con los contagios en todo el mundo.

Finalmente, dijo que aunque este mes podría salir a la luz un medicamento potente contra el virus, las personas no deberían confiarse, pues prevé que lleguen nuevas enfermedades y virus que tomen por sorpresa no solo a los médicos, sino también a las personas que estén pensando en que después de la pandemia no podrían llegar cosas similares.

Por otro lado, indicó que a partir del 21 de marzo habrá guerras que tumbarán a líderes, dictadores, presidentes y gente de poder. Aseguró que se preparan golpes de estado en Ecuador, Venezuela, Perú, Nicaragua, Cuba y México. Además, aclaró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, podría ser víctima de algún atentado.

Específicamente en México, Mhoni Vidente indicó que se avecinan algunas traiciones políticas que podrían provocar la muerte de un gobernante, así como campañas políticas sangrientas que podrían llevar al país a un quebranto político o tal vez a un despertar.

También se refirió a la salud del presidente López Obrador y dijo que esta se complicará durante marzo, pues de acuerdo con lo que visualizó la astróloga es que está nuevamente enfermo. “Se tiene que cuidar, su corazón ya no está como antes”, comentó.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial