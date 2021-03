Colombia Por motivos pasionales, mujer habría agredido a otra en Quibdó

En Quibdó, las autoridades capturaron a una mujer, señalada de agredir con arma cortopunzante a otra, al parecer, por motivos pasionales.

La agresión se habría presentado en el barrio Kennedy, sector San José.

La capturada fue trasladada a la Unidad de Reacción inmediata de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de lesiones personales.

En Quibdó #MiPolicíaDelCuadrante realizó la captura en flagrancia de una mujer, quien en medio de un acto de intolerancia agredió físicamente a otra con elemento cortopunzante. Fue dejada a disposición de la @FiscaliaCol por el delito de lesiones personales pic.twitter.com/5RleY666o1 — CR. Clauder Antonio Cardona Cataño (@PoliciaChoco) March 4, 2021

