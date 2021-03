Colombia Video: Paisas creen que la vacunación va muy lento, y no se alcanzará la inmunidad de rebaño pronto

El gobierno Nacional estima que al finalizar este año, en el país hayan 35 millones de vacunados contra el covid-19, alcanzando el 70% de la población, lo que representa la conocida ‘inmunidad de rebaño’.

Sin embargo, iniciando marzo al país solo han llegado poco más de medio millón de dosis, por lo que no solo los paisas, sino los colombianos, aún no sabe si realmente sí se alcanzará la cifra establecida por el gobierno.

Le puede interesar: Fiscalía ordena recaptura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

Sobre este caso puntual, Minuto30 salió a conversar a las calles con los antioqueños, y preguntarles si consideran que se alcanzará la inmunidad de rebaño pronto, pero muchos no son optimistas.

Las pocas vacunas que han llegado, tienen pensando a más de uno que su turno para recibir la dosis podría tardar más de lo pensado. Esto opinan los paisas:

Les informo a los colombianos que a las 5:34 a.m. llegó, al Aeropuerto El Dorado, lote de 100 mil dosis que adquirimos en el proceso bilateral con Pfizer y que comenzaremos a distribuir en todo el país. Seguimos adelante en nuestro Plan Nacional de Vacunación. #YoMeVacuno pic.twitter.com/YZ3YkcYqkR — Iván Duque (@IvanDuque) March 3, 2021

Por: 30 Minutos

Autor: Julián Medina

Fecha de publicación: 2021-03-03 19:06:07

Fuente